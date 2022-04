Weinheim. (web) Der starke Schneefall in der Nacht auf Samstag hat in Raum Weinheim zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen, einem Stromausfall in den Odenwald-Ortsteilen und Schäden an geparkten Autos geführt. Das bestätigte Feuerwehrkommandant Bernd Meyer am Samstagmittag im RNZ-Gespräch.

Schlosspark gesperrt: Das Rodeln auf dem "Schlittenhügel" im Park fiel dieses Mal aus. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr und dem Grünflächenamt hat die Stadt den Schlosspark gesperrt. Es wird dringend dazu aufgerufen, den Park zu meiden: Bereits in der Nacht sind einige Äste gebrochen oder geknickt, weitere Äste könnten noch herabfallen. Die Verantwortlichen wollen sich Park und Bäume noch genauer anschauen, ehe sie die Tore wieder öffnen. Die Libanon-Zeder auf der Rückseite des Weinheimer Ratssaals kam glimpflich davon.

Wintereinbruch in Weinheim





















Stromausfall in Rippenweier, Rittenweier und Heiligkreuz: Die Schneemassen beschädigten einen Überland-Strommast so stark, dass der Strom im Vorderen Odenwald ausfiel. Die EnBW arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Problems, hieß es am Samstagmittag.

Direktverbindung von Hohensachsen nach Ritschweier gesperrt: Auch ein Telefonmast hat den Schneemassen nicht standgehalten. Er fiel offenbar auf das Sträßchen zwischen Hohensachsen und Ritschweier, das nun gesperrt ist.

Feuerwehr holt Menschen von der Wachenburg: Auch die Straßen zu den zwei Burgen wurden von dem Wintereinbruch in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Windeck war dies nicht weiter schlimm, hier feierte offenbar niemand. Auf der Wachenburg fand jedoch eine Veranstaltung statt. Einer der Teilnehmenden informierte die Feuerwehr, da er nicht mehr hinunter nach Weinheim fahren konnte. Laut Kommandant Meyer arbeiteten sich die Einsatzkräfte den Weg zu der Burg hinauf frei. Dort rieten sie den Gästen, die Veranstaltung zu beenden – und nahmen sie mit nach unten.

Die Schäden: Natürlich ließ sich am Samstagmittag noch nicht das ganze Ausmaß des Geschehens überblicken. Feuerwehrkommandant Meyer weiß von mehreren geparkten Fahrzeugen, die herabfallende Äste abbekommen haben. Er schätzt ganz grob, dass sich die Schäden auf einen etwa fünfstelligen Betrag summieren.