Weinheim. (keke) Endlich könne er mit seinen Eltern wieder jeden Tag zum "kalten Wasser" gehen, jubilierte der sechsjährige Leon. "Gefühlt knapp über dem Gefrierpunkt", beschrieb Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer sein Temperaturempfinden beim Premierengang durch das frisch sanierte Kneippbecken im Weihertal. Von einer "fast genauen Punktlandung" zum 200. Geburtstag von Kräuterpfarrer und Wasserdoktor Sebastian Kneipp sprach OB Manuel Just. Er hielt für die Medienvertreter zwei nett gemeinte Tipps für ihre Titelzeilen parat: "Was lange währt, wird endlich gut" und "Gemeinsam sind wir stark".

Wobei sich beide Vorschläge darauf be-zogen, dass die Renaissance des Kneippvergnügens aus der Zusammenarbeit von den Stadtwerken mit der Stadtverwaltung, dem Kneippverein, dem Rotary Club Weinheim und vielen spendenbereiten Bürgern resultiert. "Nicht zu vergessen die Kneippäppelgang, die durch den Verkauf von gut 200 Kilo Äpfeln 1500 Euro beisteuerte", rückte Krämer den Beitrag der Viertklässler Felix, Marten, Max, Mara und Julius in den Vordergrund.

"Du hast mächtig Farbe ins Gesicht gekriegt", feixte der Leiter der Stadtwerke-Betriebsabteilung Wasser, Herbert Hutter, als sein Chef Krämer dem acht Grad kühlen Quellwasser entstieg. Davor waren einige "Ohs", "Ahs" und viele "Brrrs" durch den Wald getönt. In weiser Voraussicht des Kommenden hatte sich Krämer auf das Einweihungsritual vorbereitet. Er trug eine Badehose unter seiner Jeans und gesellte sich darin zu Heide Engel und Monika Roth vom Vorstand des Kneippvereins.

Während von "Hobby-Aquarianer" Hutter die Pläne für eine optimierte Wasserversorgung des 50 Jahre alten Tretbeckens stammten, hatte Stadtwerke-Mitarbeiter Thomas Gaber das sechs Kubikmeter Wasser fassende Becken neu gefliest und mit einem rutschfesten Bodenbelag versehen. Außerdem wurden drei neue Treppenstufen eingebaut, der Beckenrand überarbeitet und der Zu- und Ablauf des Wassers saniert. "Durch die Verlegung einer neuen Rohrleitung zum Tretbecken und den dadurch stärkeren Durchlauf wird die Algenbildung verringert", nannte Hutter Details: "Alle 24 Stunden ist das Wasser im Becken komplett erneuert." Rund 300 Liter pro Stunde speist die Quelle ein. Die Wassertiefe beträgt 38 Zentimeter.

Vom Rotary Club stammt ein zehn Meter langer Barfußparcours, den Krämer, Engel und Roth im Anschluss unter ihre nackten Füße nahmen. Fünf mit Basaltsplit, Pflastersteinen, Baumscheiben, Rindenmulch und Wackersteinen bestückte Segmente weist der Pfad auf, zehn Zentimeter starke Eichenbalken fassen ihn ein.

An zwei Wochenenden hatten es sich jeweils knapp ein Dutzend Rotarier mit Präsident Bertram Trauth und dem 86-jährigen Peter Förster an der Spitze nicht nehmen lassen, das "Hands-On"-Projekt zu vollenden. Eine Holzbank, die derzeit in der Lernwerkstatt gezimmert wird, soll das Ensemble demnächst komplettieren. Aber auch die Mitglieder des Kneippvereins blieben nicht untätig und machten sich zu ihrem 85. Vereinsgeburtstag mit dem Anlegen von Kräuter- und Heilpflanzenbeeten selbst ein Geschenk.

Die Stadtwerke wiederum haben auch das Armbecken erneuert. Edgar Ollert hatte vor einem halben Jahrhundert den Einsatz des Armbeckens angefertigt – damals als Azubi im elterlichen Betrieb. "Zum Ende seiner Laufbahn ließ er es sich jetzt nicht nehmen, diese Aufgabe noch einmal auszuführen", dankte Krämer dem 63-Jährigen. OB Just war am Armbecken der Erste, der die Ärmel hochkrempelte und sich die richtige Anwendung erklären ließ ("Beide Arme tief eintauchen, bis ein Kribbeln oder Ziehen eintritt"). Das Armbad sei wie eine zweite Tasse Kaffee, so Engel. "Während das Wassertreten am Abend beim Einschlafen hilft", ergänzte Roth.

Die vom Schlosspark aus in gut zehn Minuten Laufstrecke erreichbare Anlage stelle nicht nur eine Visitenkarte der Stadt und Bereicherung für Bürger und Wanderer dar, so OB Just: "Sie ist eine touristische Attraktion, wie es in der näheren Umgebung keine Zweite gibt."

Die "Super-Arbeit" und das "Super-Engagement" aller Beteiligten lobte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner. Vor allem auch, weil es sich hier um keinen Marketing-Gag, sondern um ein echtes Anliegen vieler Bürger handle: "Pfarrer Kneipp wäre stolz." "Überglücklich" zeigten sich Engel und Roth und versprachen, nach Ende der Corona-Beschränkungen ein Einweihungsfest auf die Beine zu stellen.

Info: Das Betreten der Anlage ist maximal zehn, der gleichzeitige Aufenthalt im Becken maximal drei Personen gestattet. Das Armbecken darf von maximal einer Person genutzt werden. Es gelten Abstands- und Maskenpflicht.