Weinheim. (keke) Die US-amerikanische Schriftstellerin Gretchen Rubin schreibt in ihrem Buch "Das Happiness-Projekt": "Einer der besten Wege, sich selbst glücklich zu machen, ist es, andere Menschen glücklich zu machen. Einer der besten Wege, um andere glücklich zu machen, ist es, selbst glücklich zu sein." Orientiert an dieser Aussage zeichnet der Rotary Club Weinheim unter dem Motto "Jugend Hilft" Jugendliche für ihr soziales Engagement und ihren herausragenden Einsatz für andere zum dritten Mal mit dem "Jugend Hilft Award" aus.

Gleichgültig, ob dies regelmäßig oder nur ab und zu geschieht: Gesucht werden "Junge Helden" und "Junge Heldinnen", die sich ehrenamtlich um das Allgemeinwohl kümmern. "Um Nachbarn, Menschen in Not, Ältere, Benachteiligte oder um Schüler mit oder ohne Migrationshintergrund, denen sie kostenlos bei den Hausaufgaben helfen", beschreibt RCW-Präsident Manfred Müller-Jehle die angepeilte Zielgruppe: "Oder es werden Tiere umsorgt und die Natur bewahrt."

All dies geschieht oft im Stillen und Verborgenen. "Ohne groß Aufhebens darum zu machen", wissen die Weinheimer Rotarier: "Heranwachsende erkennen die Problemlagen in ihrem Umfeld und machen in vielen kleinen Schritten durch ihr soziales Tun die Welt ein bisschen humaner." Ein Engagement, das nicht nur unserer Gesellschaft zugute kommt, sondern auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung förderlich ist. "Je mehr Jugendliche genauso denken, umso erfolgreicher wird das Ganze", so Müller-Jehle.

Der Rotary Club Weinheim möchte genau diese jungen Menschen für ihren uneigennützigen Einsatz mit gestaffelten Preisgeldern von bis zu 5000 Euro auszeichnen. Die Freudenberg- Stiftung stellt einen zusätzlichen "Gruppenpreis" in Höhe von 1000 Euro und die Volksbank Weinheim Stiftung weitere 1000 Euro als "Sonderpreis für eine herausragende Einzelaktivität" zur Verfügung.

Mit dieser Aktion, die vom Rotary Club Weinheim erstmals 2003 erfolgreich durchgeführt wurde, soll das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen nun erneut belohnt und einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Schirmherrschaft über den "Jugend Hilft Award" hat Oberbürgermeister Heiner Bernhard übernommen. "Es ist wichtig, dass junge Menschen empathisch sind und sich auf Baustellen in unserer Gesellschaft einbringen und mit anpacken", sagt Dietrich Keppler, designierter Präsident des Rotary Clubs: "Junge Helden bieten Betroffenen Hilfestellungen in persönlichen Notlagen an, spenden Mut und eröffnen neue Perspektiven."

In das Projekt mit eingebunden ist die neue Jugendmarke "YouMatter. Im Netz. Überall" der Weinheimer Jugendmedien. Die von Sven Holland kreierte Online-Plattform geht Mitte April an den Start. In die Gesamtstrategie von "YouMatter" integriert sind die Social-Media-Kanäle WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook und Co. Auch hier können sich Interessierte über den "Jugend Hilft Award" des RCW informieren.

Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen von Laudenbach, Hemsbach und Weinheim über Hirschberg und Heddesheim bis Schriesheim können geeignete jugendliche Kandidaten vorschlagen, die sich sozial und ehrenamtlich engagieren.

Info: Möglich ist dies per E-Mail an jugend-hilft@rotary.weinheim.de oder per Post an Rotary Club Weinheim, c/o Manfred Müller-Jehle, Freudenbergstraße 6, in 69469 Weinheim. Die Vorschläge sollten dem Rotary Club bis spätestens Sonntag, 6. Mai, vorliegen. Eine Kurzbeschreibung des gezeigten Engagements muss beigefügt sein. Am 5. Juni werden die Preisträger im Bürgersaal des Alten Rathauses Rahmen geehrt. Die Preise überreichen OB Heiner Bernhard, RCW-Präsident Manfred Müller-Jehle und Dietrich Keppler.