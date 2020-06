Weinheim-Ritschweier. (RNZ) Ein Tier ist an einer menschengemachten Vorrichtung in große Not geraten: Die Rehkitzrettung Weinheim, die Berufstierrettung Rhein-Neckar und Feuerwehrkräfte aus dem Vorderen Odenwald sind in der Nacht auf Samstag in die Ritschweierer Bergwaldstraße geeilt. Ein Reh hatte versucht, sich durch einen Zaun zu drücken, blieb aber stecken. Die Tierretter waren bereits da, als die Feuerwehrleute aus Ritschweier und Oberflockenbach um 1.30 Uhr eintrafen.

Tatsächlich schafften es Feuerwehr und Tierrettung, das Reh unverletzt aus dem Zaun zu befreien. Sie ließen das Tier laufen. Informiert wurde indes der Jagdpächter, damit dieser weiter nach dem Rechten sehen kann.

In der Stadt mussten Feuerwehrkräfte bereits am Freitagabend die Drehleiter einsetzen. Anrufer hatten um 20 Uhr gemeldet, dass ein loses Blech von einem Dach auf die Hauptstraße zu stürzen drohe. Die Kräfte stellten einen Schaden fest, von diesem ging aber keine akute Gefahr aus.

Die Wehr aus den Sachsenorten war am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr gefragt, als ein umgestürzter Baum in die Talstraße ragte. Per Bügelsäge wurden die Äste zurückgeschnitten.