Weinheim-Rippenweier. (RNZ) Für den SV Rippenweier brechen neue Zeiten an: Mit einem Kunstrasenplatz auf neustem Stand der Technik will der Verein im Weinheimer Ortsteil seine Zukunft sichern. Die Stadt Weinheim hilft dabei mit einem Förderanteil in Höhe von 100.000 Euro, "wie immer, wenn ein Verein einen Kunstrasenplatz baut", so Stadtsprecher Roland Kern.

Um diese Förderung festzuschreiben unterzeichneten Kommune und Verein vor wenigen Tagen im Rathaus und auf der Amtszeit-Zielgeraden von Heiner Bernhard den entsprechenden Vertrag. Für den SV Rippenweier war Dennis Bickel an der Vertragsunterzeichnung beteiligt. Auch Ortsvorsteherin Anja Blänsdorf war dabei und freute sich, dass die Stadt auch hinter dem Vereinsleben in Rippenweier steht. Der Gemeinderat hatte im Frühjahr dem Zuschuss zugestimmt, wie Carmen Harmand, die Leiterin des Amtes für Bildung und Sport, erläuterte.

Bickel erläuterte, dass der Verein noch im August mit dem Bau beginnen will. Dabei sollen einige Arbeiten auch in Eigenleistung erledigt werden. Während der sechswöchigen Bauzeit dürfen die Rippenweierer Fußballer den Kunstrasenplatz der SG Hohensachsen für Training und Spiele nutzen.

270.000 Euro betragen die Gesamtkosten, wobei Bickel und Blänsdorf vor allem auf das Engagement von Thorsten Göpfert verwiesen, der unter anderem bei der Hopp-Stiftung erfolgreich um weitere Spenden bat. Göpfert ist beim SV Rippenweier Jugendtrainer und Vorsitzender des Fördervereins. Auch der Badische Sportbund übernimmt einen Teil der Gesamtkosten.

Der SV Rippenweier hat rund 450 Mitglieder, die Fußballabteilung besteht aus rund 140 Aktiven, darunter eine beträchtliche Zahl von Kindern und Jugendlichen. Der neue Kunstrasen soll aber nicht nur Rippenweier dienen: In Oberflockenbach gibt es zum Beispiel keinen Fußballverein, sodass die neue Spielstätte durchaus beiden Weinheimer Odenwald-Ortsteilen zugute kommen könnte.