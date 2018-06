Weinheim. (pol/mün) Fünf Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren wurden am Freitagnachmittag beim Segelflugplatz Weinheim mit Eisenstangen angegriffen. Die Radler waren gegen 16.30 Uhr von Viernheim in Richtung Weinheim unterwegs. Laut Polizei soll erst ein Rollerfahrer die Männer beschimpft haben. Kurze Zeit später überholte sie dann ein Audi Q7 und hielt am Feldesrand an. Unvermittelt stiegen drei Männer aus und schlugen mit Eisenstangen auf die Radfahrer ein, auch als diese bereits am Boden lagen.

Ein 20-jähriger Radfahrer erlitt hierbei offenbar einen Armbruch. Es gelang den Radfahrern den Angreifern die Eisenstangen wegzunehmen, worauf diese in ihr Fahrzeug stiegen und flüchteten. Der 20-jährige und ein weiterer 19-jähriger Radfahrer mussten mit Rettungswagen in einen Krankenhaus verbracht werden.

Aufgrund des Kennzeichens des Audis wurde die Halteranschrift ermittelt und dort wurden drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Dabei habe sich ein 51 Jahre alter Tatverdächtiger der Polizei widersetzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an, eine fremdenfeindliche Motivation für den Angriff auf die Radfahrer kann nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei