Von Philipp Weber

Weinheim. Peter Krämer ist Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim. Im RNZ-Interview sagt er, warum es ihm ein dringendes Anliegen ist, den Verbrauch von Plastikflaschen zu reduzieren. Er hat überschlagsweise ausgerechnet, wie groß der Berg an leeren Einwegflaschen für Mineral- und Tafelwasser allein in Weinheim ist. Dabei ist er auf beachtliche Zahlen gekommen.

Herr Krämer, Hand aufs Herz: Wann haben Sie zum letzten Mal Wasser aus einer PET-Flasche getrunken?

Natürlich trinke auch ich schon mal aus solchen Flaschen. Ich möchte mich auch nicht als den großen Messias darstellen. Aber daheim in der Familie nutzen ich und meine Angehörigen einen Soda-Streamer, der Leitungswasser in perlendes Tafelwasser verwandelt. Auf diese Weise haben wir es geschafft, unseren Verbrauch an Plastikflaschen um 90 Prozent zu reduzieren.

Für viele Menschen gehört Mineralwasser einfach dazu, etwa bei einem guten Essen oder zur Erfrischung nach dem Sport. Was würden Sie denen empfehlen?

Auch hier möchte ich noch einmal auf meine Familie verweisen. Wir trinken seit vielen Jahren Leitungswasser - und fühlen uns pudelwohl. Mit der richtigen Ausrüstung kann man auch Sprudel daraus machen, der sehr gut schmeckt. Zum Essen machen wir uns auch gerne eine Apfelsaftschorle, mit dem Saft eines lokalen Bauern. Es geht mir aber nicht nur um mein Verhalten als Privatmensch. Die Stadtwerke Weinheim werben allgemein dafür, die Arbeit lokaler, nachhaltiger Produzenten zu unterstützen.

Stadtwerke-Chef Peter Krämer. Foto: Dorn

Gibt es nicht auch Mineralwasser-Hersteller hier in der Region, deren Produkte nicht viele Kilometer weit gefahren werden müssen? Was sagen Sie denen?

Ich kann den Betreffenden nur empfehlen, ihre zweifellos vorhandene Qualität und ihre Regionalität offensiv herauszustellen. Mir ist es natürlich lieber, die Leute kaufen bei einem der Produzenten aus der Region, als irgendwelche scheinbar namhaften Mineralwasser-Marken aus anderen Ländern zu beziehen. Die hiesigen Hersteller sollten ihre Mineralwasser aber nicht nur in Plastikflaschen abfüllen, sondern auch in Glasflaschen. Dann haben die Verbraucher die Auswahl.

Sie sagen, dass allein in Weinheim pro Jahr rund 3,5 Millionen Plastikflaschen gespart werden können. Wie kommen Sie auf diese Zahl?

Nach Angaben der "Informationszentrale Deutsches Mineralwasser" trinkt jeder Bundesbürger im Schnitt 144 Liter Mineralwasser im Jahr. 54 Prozent der deutschlandweit vertriebenen Mineralwasserflaschen sind aus Plastik. Die meisten davon sind Einwegflaschen. Weinheim wiederum hat 45.000 Einwohner. So bin ich auf die dreieinhalb Millionen Plastikflaschen gekommen, die in Weinheim Jahr für Jahr anfallen.

Das klingt nach einer enorm hohen Zahl.

In der Tat. Sie müssen sich mal vorstellen, was für ein riesiger Plastikberg das ist. Und Sie müssen leider auch davon ausgehen, dass ein Teil dieses Berges letztlich in den Weltmeeren landet. Mit allen bekannten Konsequenzen. In dieser Sache können wir hier Weinheim ganz konkret anfangen, etwas für Umwelt und Klimaschutz zu tun.

War das für Sie persönlich der Anlass, sich in dieser Sache zu engagieren? Außer der Tatsache, dass die Stadtwerke Weinheim auch Wasser-Anbieter sind?

Umwelt- und Klimaschutz fängt im Kleinen an. Ich wäre schon sehr froh, wenn es mir gelänge, zumindest hier bei uns eindringlich darauf hinzuweisen. Daher will ich das Thema an Hand konkreter Beispiele so darstellen, dass jeder die Zusammenhänge versteht. Und das Plastik, das durch die Weltmeere treibt, ist ein großes Problem. Was die Stadtwerke anbelangt, ist mir vor allem eines wichtig: Ich will immer wieder darauf hinweisen, was für ein wertvolles Gut Trinkwasser ist. Und dass wir uns hier in Deutschland in Sachen Wasser-Qualität auf einem sehr hohen Niveau befinden.