Der Pendlerparkplatz am Kapellenweg hat unter den letzten Regenfällen gelitten. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Gute Nachrichten für Bahnpendler, die nicht mit Gummistiefeln reisen: Die Stadt beginnt mit den Arbeiten zum Ausbau und der Befestigung des Park-&-Ride-Parkplatzes an der Kapellenstraße nördlich des Hauptbahnhofs. Der Platz gehört der Bahn, die Unterhaltung obliegt aber vertragsgemäß der Stadt Weinheim. Rund 90 Plätze stehen dort zur Verfügung. Wegen der Starkregenfälle in den vergangenen Wochen war die Oberfläche stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Tiefbauamt hat mit den Arbeiten begonnen. Zunächst wurde eine dritte Einfahrt angelegt, um während der Maßnahme das Zu- und Abfahren reibungslos zu gewährleisten. Der Platz wird in Etappen geschottert, sodass nie mehr als ein Drittel der Parkplätze temporär wegfallen müssen. Die Ein- und Ausfahrtsbereiche werden außerdem neu asphaltiert. Mit den Arbeiten ist nun begonnen worden. Dafür ist eine Zeit von rund zwei Wochen angesetzt. "Die Arbeiten sind aber so organisiert, dass der Parkplatz jederzeit zu seinem größeren Teil zur Verfügung steht", betont die Stadt in einer Pressemitteilung. Hintergrund: Seit Beginn der Arbeiten zur Verlegung der RNV-Haltestelle Luisenstraße sind Parkplätze rund um den Bahnhof knapp geworden.