Weinheim. (RNZ) Die Odenwald-Ortsteile Rippenweier, Rittenweier, Ritschweier und Heiligkreuz müssen sich auf eine Nacht ohne Trinkwasser einstellen. Das teilte Roland Kern, Sprecher der Stadtwerke Weinheim, gestern mit.

Demnach muss der Wasserzweckverband Eichelberg seine Trinkwasserleitung nach einem Hangrutsch austauschen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30. auf 31. August, kommt es deshalb in den Ortsteilen zu Einschränkungen in der Versorgung.

Ab Mitternacht binden Mitarbeiter der Stadtwerke Weinheim und des Wasserzweckverbands Eichelberg in Rippenweier eine provisorische Leitung in das Trinkwassernetz ein. Dazu muss die Versorgung bis etwa sechs Uhr morgens unterbrochen werden. Die Arbeiten finden nachts statt, um die Auswirkung für die angeschlossenen Haushalte möglichst gering zu halten.

In Rippenweier muss die Straße "Am Apfelbach" im Abschnitt zwischen Odenwaldstraße und "Im Grund" wegen eines Hangrutschs saniert werden. Davon ist auch die Trinkwasserleitung betroffen, die die anderen Ortsteile mit Wasser versorgt.

In den vergangenen Tagen hat der Wasserzweckverband Eichelberg an dieser Stelle bereits eine provisorische Leitung verlegt, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ins Netz eingebunden wird. Sie übernimmt dann während der Bauarbeiten die Wasserversorgung der angeschlossenen Gebäude. Der Wasserzweckverband Eichelberg ist Betreiber des Netzes, die Stadtwerke sind für die Versorgung der Haushalte zuständig.