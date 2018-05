Nachdem es wegen behördlicher Einsprüche monatelange Verzögerungen gegeben hatte, legte der Ausschuss für Technik und Umwelt am Mittwoch nun den vorletzten Schritt bis zum Abschluss des Bebauungsplan-Verfahrens für den Handels-Standort im Norden Weinheims zurück: Endgültig entscheiden muss der Gemeinderat am Mittwoch, 9. Mai. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Dirk Ahlheim übte Kritik: Sieben Monate Zeit habe man bis zu dem jetzt im fünften Anlauf "endlich" vorliegenden Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan "Nahversorgungszentrum Nordstadt" verloren, kritisierte der CDU-Sprecher. Dieses "unnötige Mehr an Zeit" habe den hier ansässigen Firmen Edeka und Aldi ein hohes Maß an Planungssicherheit gekostet. Dabei handele es sich lediglich um eine "maßvolle Erweiterung" der Verkaufsfläche, so das beratende Mitglied der CDU-Fraktion.

Einen anderen "Aufreger" sahen Ahlheim und die anderen Fraktionsredner mit Blick auf eine ihrer Ansicht nach mangelhafte Barrierefreiheit für Geh- und Sehbehinderte durch eine nicht optimale Verkehrsführung und das Fehlen eines geeigneten Zugangs für Fußgänger. Die beiden Einkaufsmärkte auf einfachem und sicherem Weg zu erreichen, stelle schon für Nichtbehinderte eine "sportlich anstrengende Aufgabe" dar. Eine Nachbesserung bei der Verkehrsführung sei unbedingt anzustreben.

Man werde von Verwaltungsseite aus Optimierungsvorschläge vorlegen, sagten Erster Bürgermeister Torsten Fetzner und Sven-Patrick Marx, Leiter des Amts für Stadtplanung, darüber hinaus auch Nachbesserungen im Hinblick auf den problematischen Ein- und Ausfahrtsverkehr zu. Weitere Gedankenspiele drehten sich um eine eventuelle Verlängerung der Verkehrsinsel, eine verbesserte "Fußgänger-Zuwegung von der Bushaltestelle" sowie das Anlegen einer kleinen "Hilfs-Treppe", damit Gehbehinderte den Höhenunterschied zwischen Straßenniveau und Parkplatz leichter überwinden können.

Die Erweiterungspläne von Aldi selbst gaben nur wenig Anlass für Einwände. Auch deshalb, weil es darum geht, den Einkaufsstandort auf Dauer zu sichern, so Thomas Knörr (SPD). Der Discounter beabsichtigt, seine bisherige Verkaufsfläche von 1023 Quadratmeter um 147 Quadratmeter auf 1170 Quadratmeter zu erhöhen.

"Haar in der Suppe" für Stefan König (GAL): Das Unternehmen Edeka, das sich hier schon einmal erweitert hat, bietet vor dem Laden auf einer nicht zum Betrieb gehörigen Verkaufsfläche unter anderem Pflanzen an: "Was das Parkplatzangebot verringert", monierte König. Bei Aldi gelte es, bei der Erweiterungsmaßnahme die Begrenzung des "Randsortiments" im Auge zu behalten. Stichwort: innenstadtrelevanter Einzelhandel. Während Gerhard Mackert (Freie Wähler), Karl Bär (WL) und Wolfgang Wetzel (FDP) "ohne Wenn und Aber" zustimmten, fand es Carsten Labudda in seinem Ja zum Satzungsbeschluss letztlich "putzig", dass "ausgerechnet die GAL Anstoß am Verkauf von Blumen nimmt".