Weinheim. (RNZ) Er ist 88 Jahre alt und gilt in Weinheim als Konditoren-Legende: Hermann Krautinger. Sein "Café Krautinger" inmitten der Fußgängerzone war Kult, ein Hort der traditionellen Zuckerbäckerei. Vor 20 Jahren wurde es geschlossen: Hermann Krautinger hatte keinen Nachfolger. Das hat sich nun geändert, weshalb der Senior am Sonntag mit einem Viertel Gutedel in der Hand glücklich vor einem neuen Café in der Altstadt saß und Glückwünsche entgegennahm - nur ein paar Hundert Meter entfernt vom Traditionsstandort des früheren "Café Krautinger". Die Adresse ist ebenfalls: Weinheim, Hauptstraße.

Hermann Krautingers Enkeltochter Denise Pitzer ist jetzt in die Fußstapfen des Großvaters getreten. Vor wenigen Tagen hat sie ihr erstes eigenes Café eröffnet; der Opa war Ehrengast bei der Eröffnungsfeier. Das Backen kann er bis heute nicht lassen. Bis vor Kurzem hat der Kerwe- und Heimatverein den Senior jedes Jahr mit dem Kerwekuchen beauftragt. Auch zur Eröffnung des Cafés brachte er selbst hergestelltes Süßes mit. Der Name des Cafés "Fräulein Männl" ist eine Hommage an den Konditormeister Krautinger. Seine Freunde nennen ihn so: "Männl" als Koseform von Hermann. Da dachte sich Enkeltochter Denise Pitzer: "Daraus mach‘ ich ein Fräulein Männl." Sie hat sich einen Traum erfüllt, ein denkmalgeschütztes Haus am Fuße des Schlossparks und neben dem historischen "Hexenturm" gemietet, zwei Ladengeschäfte miteinander verbunden und ein Kreativ-Kaffee mit Wohnzimmer-Atmosphäre entstehen lassen. Pitzer ist gelernte Dekorateurin. Geschmack und Professionalität sehe man den Räumen an, findet der Verfasser der vorliegenden Pressemitteilung. Jeder Raum sei anders, ein Original.

Wie beim Namen, so sind dem "Fräulein Männl" Regionalität und Tradition wichtig. Brot und Brötchen kommen von der Birkenauer Bäckerei Kadel, Kuchen backt das "Team Männl" nach Rezepten des Altmeisters selbst, den Kaffee bezieht man von Röster Sven Duhme ("Camanoo"), den Wein aus Henning Seegers "Wine Heim". "Männl" Krautinger hat natürlich einen Stammplatz in "seinem" Café.

Info: Geöffnet hat das Café in der Hauptstraße 155 täglich außer montags von 9 bis 18 Uhr.