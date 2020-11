Von Stefan Zeeh

Weinheim/Region. Für den Abwasserverband Bergstraße war der Schaden an der Auslaufleitung der Kläranlage im Westen Weinheims das Ereignis des Jahres 2019. Damals mussten sogar Feuerwehr und Technisches Hilfswerk anrücken. Daran erinnerte der Verbandsvorsitzende, Weinheims OB Manuel Just, bei der Verbandsversammlung dieser Tage. Da die Auslaufleitungen über eine schlechte Längsbewehrung verfügen, die zu Rissen führte, sind neue Schäden nicht auszuschließen. Daher werden zwei neue Leitungen verlegt, so Geschäftsführer Hubert Ensinger.

Doch das ist nicht die einzige Bautätigkeit der letzten Monate: So wurde etwa eine Schlammsiebung eingerichtet. Diese sorgt dafür, dass Haare oder Wattestäbchen nicht in die Faulbehälter gelangen. Die "Störstoffe" würden sich am Boden absetzen – und müssten herausgeholt werden, von Tauchern. Außerdem wurden die Vorklärbecken saniert und mit dem Bau einer Schlammentwässerung begonnen, die im Frühjahr 2021 in Betrieb geht.

Die Bautätigkeit der vergangenen Jahre trug zudem dazu bei, dass sich die Reinigungsleistung 2019 zum wiederholten Mal gegenüber den Vorjahren verbessert hat, wenn auch nur geringfügig, wie der Jahresabschluss zeigt. Hinzu kommt ein weiterer Anstieg des Energieüberschusses um fast neun Prozent im Vergleich zum Jahr 2018. Alleine in den Blockheizkraftwerken und mit den Notstromaggregaten wurde mehr Strom erzeugt als benötigt. Zusammen mit der Fotovoltaikanlage konnten 1,35 Millionen Kilowattstunden Strom verkauft werden. Trotzdem ergab sich für 2019 ein Fehlbetrag von rund 31.000 Euro. Das sei auf die geringeren Erträge aus der Fotovoltaikanlage zurückzuführen, so OB Just. Diese produzierte gegenüber 2018 rund 40.000 Kilowattstunden weniger.

Die Verbandsmitglieder genehmigten den Abschlussbericht 2019 genauso einstimmig wie auch einen Nachtragswirtschaftsplan für dieses Jahr. Dieser ist notwendig, da die Belüftungsqualität in den Belebungsbecken nachgelassen hat. Daher sahen sich die Verantwortlichen gezwungen, die Belüfter sowie die Turbogebläse bereits in diesem Jahr zu erneuern. Der Austausch war eigentlich erst 2021 vorgesehen. Damit kommen zusätzliche Kosten von 750.000 Euro auf den Verband zu, die im Nachtragshaushalt enthalten sind.

Steigende Kosten bei der Reinigung der Abwässer sind auch für 2021 zu erwarten. So ergab die Ausschreibung der Abfuhr der jährlich anfallenden 9000 Tonnen Klärschlamm eine Kostensteigerung. "Wir liegen aber immer noch unter 100 Euro pro Tonne", so Just. Eine Firma aus Karlsbad erwies sich nicht nur als günstigste Anbieterin: "Mit der Vergabe des Auftrags an diese Firma hinterlassen wir einen geringeren ökologischen Fußabdruck", erläuterte Just. Der Klärschlamm werde nicht durch ganz Deutschland transportiert, sondern in der Region verwertet.

Durch die zunehmenden Kosten steigen auch die Umlagen, die auf die Verbandsgemeinden entfallen: So wird Weinheim mit gut 4,3 Millionen Euro rund 400.000 Euro mehr zahlen müssen als in diesem Jahr. Für Hirschberg steigt die Umlage um 38.000 Euro auf 593.000 Euro.

Weitere Investitionen sind geplant: So soll eine "vierte Reinigungsstufe" errichtet werden, die Spurenstoffe – etwa aus Wasch- und Reinigungsmitteln oder Körperpflegeprodukten – abarbeitet. "Derzeit gibt es eine 20-prozentige Förderung des Landes", erklärte Ensinger. Die könnte wegfallen, wenn die vierte Stufe gesetzlich verpflichtend wird.