Weinheim. (keke) Fast 15 Jahre lang haben die von rund 70 Weinheimer Einzelhändlern herausgegebenen Regio- und City-Cards Kunden bei ihren Einkäufen begleitet. Sie haben die Einkaufenden mit Punkten belohnt, die ihre Ware verbilligten. Man konnte die Punkte aber auch beim Begleichen von Parkgebühren einlösen. Jetzt beschert die Auflösung des Vereins "City-Card" und das damit verbundene Ende der Plastikkarten vier sozialen Einrichtungen der Zweiburgenstadt einen unverhofften Geldregen.

Über die Jahre hinweg habe sich das Vereinsvermögen kontinuierlich angesammelt, weil viele der Karteninhaber die Vorteile nicht nutzten oder durch Wegzug keine Möglichkeit mehr dazu hatten, so der langjährige Vorsitzende Andreas Kränzle. Dadurch habe sich im Laufe der Jahre ein Guthaben ergeben, das sich am Ende auf 30.000 Euro summierte.

Dies ist mit ein Grund für das schon vor einiger Zeit eingeläutete Ende des Vereins. Eine weitere Ursache liegt auch darin, dass es in der Stadt immer weniger inhabergeführte Geschäfte gibt: "Viele Unternehmen setzen auf eigene Kundenbindungsprogramme oder auf die ,Deutschland‘- oder ,Payback‘-Karte, die es 2003 noch nicht gab oder in den Kinderschuhen steckte", so Kränzle. Gemäß der Vereinssatzung wurden die 30.000 Euro nach vorheriger Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung zu gleichen Anteilen von jeweils 7500 Euro auf den Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße, die Ökumenische Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße, die Lebenshilfe/IKB und den Arbeitskreis (AK) Asyl aufgeteilt.

"Das Geld kommt für uns alle unverhofft und ohne, dass wir darum betteln mussten", freute sich Renate Schnelle. Aufgeteilt wird die Spende auf die Förderung inklusiver Sport- und Freizeitangebote. "Nachdem den Verantwortlichen bewusst wurde, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen vorwiegend in Schwerpunktschulen untergebracht werden und sie dadurch in ihrem heimischen Umfeld kaum mehr Kontakt mit Gleichaltrigen haben", so die Lebenshilfe-Vorsitzende. Vor drei Jahren wurden deshalb Angebote initiiert, die diesem Personenkreis unter anderem die Teilnahme an Kletter- und Segel-Wochenenden ermöglicht. Mit dem anderen Teil des Gelds erfahren Senioren mit unterschiedlichen Kursangeboten Unterstützung.

Bei der Ökumenischen Hospizhilfe fließt das Geld in den vor einigen Jahren begonnenen Aufbau einer inzwischen stark nachgefragten "Trauergruppe". Während es für die aktuell 41 Personen zählende "Gruppe von Sterbebegleitern" jeweils Fördergelder gibt, ist die Ausbildung von Mitgliedern der Trauergruppe auf Spenden angewiesen, so Vorstandsmitglied Ulrich Abshagen. Fünf Frauen sind hier derzeit tätig. Mit dem Geld können nun zwei weitere Trauerhelferinnen die jeweils 3000 Euro teuren Grundausbildungs- und Fortbildungskurse besuchen. "Der Bedarf und die Nachfrage danach steigen ständig", so Abshagen.

Der von Diakonie und Caritas getragene Kinderförderfonds lässt den "ebenso erfreulichen wie unerwarteten Zuschuss" in den laufenden Etat einfließen, um damit Kindern aus einkommensschwachen Familien die Chance zu geben, an Angeboten in den Bereichen Bildung, Sport, Kultur und Freizeit teilhaben zu können. "Damit leistet der Kinderförderfonds einen nicht unerheblichen Beitrag, um die Zukunftsperspektive von Kindern und ihren Familien zu verbessern", so Bärbel Morsch. Allein 2017 wurden so mehr als 350 Fördermaßnahmen mit einem Finanz-Aufwand von über 40.000 Euro ermöglicht.

Elfi Rentrop kündigte an, man wolle die 7500 Euro vorwiegend für Sprachkurse für geflüchtete Menschen einsetzen, "denen die Abschiebung droht und die deshalb keinen staatlichen Anspruch auf Förderprogramme haben". Der Rest fließe in Rückkehrhilfen für den Personenkreis, der seiner drohenden Abschiebung durch eine freiwillige Abreise zuvorkommen wolle, "dafür aber kein Geld zur Verfügung hat".