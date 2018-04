Weinheim. (RNZ) Wenn am Sonntag, 8. April, von 11 bis 18 Uhr wieder das Blütenwegfest mit zahlreichen Angeboten lockt, können Besucher die Veranstaltung dank eines kostenlosen Bus-Transfers ganz entspannt genießen. Angeboten wird der Fahrdienst von den Ilek-Gemeinden mit Unterstützung der Stadtwerke Weinheim.

Auf dem Blütenwegabschnitt zwischen Sulzbach und Laudenbach wird am Sonntag auf achteinhalb Kilometern ein vielseitiges Programm angeboten. Das Fest bietet die Gelegenheit, die Bergstraße von ihrer besten Seite kennenzulernen, in der Frühlingsblüte zu wandern, Wissenswertes über Natur und Landschaft zu erfahren und die Leckereien zu genießen, die die Bergstraße bietet. Es gibt Musik, ein Kinderprogramm und für alle Blütenwegwanderer wieder tolle Preise zu gewinnen. Teilnahmescheine gibt es an den Begrüßungsständen. Damit die Besucher das vielseitige Veranstaltungsangebot unbeschwert genießen können, gibt es erneut einen kostenlosen Fahrservice mit großen Linienbussen, der das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ergänzt. Damit reagieren die Veranstalter auf die Besucherzahlen von 2017. Die Busse sind durch den Schriftzug "Blütenwegfest" in der Leuchtanzeige gekennzeichnet. Die Shuttle-Busse pendeln von 10.45 bis 18.30 Uhr etwa alle 20 Minuten zwischen dem Bahnhof Weinheim (Bussteig 3) und Laudenbach Friedhof. Der Shuttle hält nur an ausgewählten Haltestellen.

Durch Anbindung der Sonderbusse an den Weinheimer Bahnhof besteht direkter Anschluss an das Streckennetz der Deutschen Bahn und die RNV-Linie 5 sowie an das Netz des Busverkehrs.

Am Veranstaltungstag können außerdem die Parkplätze von Edeka und Aldi und der Firma Amend in Weinheim Nordstadt nahe der Haltstelle Nördliche Hauptstraße (B 3) genutzt werden. Gleiches gilt für die Parkplätze von Denn’s Biomarkt und Profi-Getränkeshop in der Bergstraße 41 gegenüber dem alten OEG-Bahnhof in Weinheim.

> Haltepunkte Shuttle: Weinheim Bahnhof (Bussteig 3), Weinheim Nördliche Hauptstraße (B 3), Sulzbach Rathaus, Hemsbach Mühlweg/Hemsbach Mitte, Laudenbach Friedhof

> Empfohlene Einstiegspunkte zum Fest: Sulzbach Bachgasse (Shuttle-Haltestelle Sulzbach Rathaus); Hemsbach Mühlweg (Shuttle-Haltestelle Hemsbach Mühlweg/Hemsbach Mitte); Laudenbach Friedhof (Shuttle-Haltestelle Laudenbach Friedhof