Von Günther Grosch

Weinheim. Das Wohncarree Nordstraße/ Römerstraße/Alte Landstraße der Baugenossenschaft 1912 Weinheim (BGW) hat eine lange Tradition. Wie Vorstandsvorsitzender Lorenz Freudenberg mitteilte, sind die Häuser in ihrer Grundsubstanz bereits während der Gründungsphase der Baugenossenschaft vor etwa 100 Jahren entstanden.

Nachdem die Grundrisse nicht mehr zeitgemäß waren, wurden die Häuser 1984 umfassend saniert. Dabei wurde ein Teil der Altsubstanz abgerissen, die Wohnungsgrundrisse verändert und den aktuellen Wohnungsbedürfnissen angepasst. So entstanden viele große Wohnungen.

Insbesondere diese Immobilien sind in der aktuellen Wohnungsmarktsituation äußerst gefragt. Ziele der Baugenossenschaft seien zum einen bezahlbare Mieten und zum anderen günstige Betriebskosten, so der geschäftsführende Vorstand, Axel Langel, in der Pressemitteilung. Die Baugenossenschaft analysiere und vergleiche die Zusammensetzung der Betriebskosten in einem "Benchmarking", um diese letztlich zu senken.

Neben Rahmenverträgen mit Versorgern und Lieferanten spielen darin auch technische Maßnahmen eine Rolle. Langel: "Es fiel auf, dass in der Nordstadt die Heizkosten relativ hoch lagen." In einem ersten Schritt wurden deshalb die alten Heizungsanlagen in den letzten Jahren durch moderne Brennwertgeräte ersetzt. Dadurch wurden Einsparungen um bis zu 30 Prozent erzielt.

Die aktuelle Modernisierungsmaßnahme betraf vor allem wärmetechnische Maßnahmen wie etwa die Fassadendämmung. Durch den Austausch der Dachziegel verbesserte sich gleichfalls im Dachbereich die Dämmung. Was nicht nur zu geringeren Heizkosten, sondern auch zu einem angenehmeren Raumklima beigetragen haben soll. Die Dachdeckerarbeiten seien wegen der komplizierten Dachform und der vielen Gauben eine Herausforderung für die Dachdecker gewesen.

Darüber hinaus wurden die Fenster gegen moderne, wärmetechnisch wesentlich verbesserte Ausführungen getauscht. Die gesamte Sanierung war in fünf Bauabschnitte unterteilt, die jeweils in den Sommermonaten der letzten Jahre vorgenommen wurden. Mit den Häusern Alte Landstraße 65 und 67 ist die Maßnahme jetzt abgeschlossen.

Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Soballa erhielt von den Mietern inzwischen zahlreiche positive Rückmeldungen. Unter anderem haben auch die neuen Beläge auf den Balkonen einschließlich neuer Geländer sowie die Vordächer die Wohnqualität wesentlich erhöht.

Die Sanierung der 16 Häuser mit insgesamt 50 Wohnungen erforderte Investitionskosten von rund 2,3 Millionen Euro. Mit der Bauleitung war das Architekturbüro Görtz & Fritz aus Weinheim beauftragt.

Die Analyse der Heizkosten nach der Sanierung legt den Erfolg der Maßnahme offen, so Vorstand und Aufsichtsrat. Konnten doch nochmals bis zu 25 Prozent der Heizkosten eingespart werden. Dies entlaste das Budget der Mieter und sei ein aktiver Beitrag der Ressourcenschonung und CO2-Verminderung. Im Schlehdornweg sollten eigentlich bereits im Vorjahr die Häuser 57 und 59 sowie die angrenzenden Häuser Akazienweg und Forlenweg überarbeitet werden. Hier war eine starke Veralgung der Fassade festzustellen. Bei der Analyse der Gebäudesubstanz stellte sich heraus, dass auch die Balkone stark sanierungsbedürftig waren.

Die Baugenossenschaft verschob daraufhin die Maßnahme und entschloss sich, die alten Balkone abzutrennen und durch größere Vorstellbalkone zu ersetzen. In diesem Zusammenhang würden auch die Fenster ausgetauscht, so Langel. Die Bauarbeiten sollen bis zum Spätherbst abgeschlossen sein.