Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Leider kein Fastnachts-Scherz: Unbekannte haben zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, das Kriegerdenkmal in der Weinheimer Straße verunstaltet. Auch je ein Garagentor in dieser Straße und Im Langgewann wurden - jeweils kontrastgerecht - mit Spray in dunkler beziehungsweise goldgelber Farbe besprüht.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein- und denselben Täterkreis handelt. "Ich will den Weinheimer Ermittlern nicht vorgreifen, aber es ist möglich, dass es sich um eine politische Straftat handelt", so ein Polizeisprecher. Die Täter hatten das Denkmal vor dem Lützelsachsener "Sängerheim" mit dem "Anarcho-A" und Verwünschungen gegen "Nazis" und "Vaterland" besprüht. Sollten die Ermittler vor Ort zu dem Ergebnis kommen, dass eine politische Straftat vorliegt, übernehme die Kripo, teilte der Sprecher weiter mit.

Doris Falter, Ortsvorsteherin in Lützelsachsen, kann die Täter nicht verstehen. Sie hat den Bauhof verständigt, um das Denkmal reinigen zu lassen. "Es ist glatt geschliffener Granit, da müsste das gehen", sagt sie. Das Denkmal erinnert an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 und steht erst seit Beginn der 1960er-Jahre an Ort und Stelle. Vorher kam fast jeder Lützelsachsener Schüler an ihm vorbei: "Es stand damals am Aufgang zur Grundschule - und wurde versetzt, als das Schulgebäude neugebaut wurde", so Falter. Auch mit dem "Sängerheim" hat es eine besondere Bewandtnis: Das Gebäude wurde bis kurz nach der vorletzten Jahrhundertwende als Gasthof genutzt und hieß "Schmittberger Hof". Mit dem vor kurzem geschlossenen Hotelrestaurant "Schmittberger Hof" habe aber weder der Eigentümer noch das Gebäude etwas zu tun gehabt, so Falter. Der Name bezog sich jeweils auf das benachbarte Gewann.

Nachdem der erste "Schmittberger Hof" aufgegeben worden war, übernahm die Gemeinde Lützelsachsen das Gebäude. Bis 1962 wurde der Saal in zwei (Behelfs-)Klassenzimmer umgewandelt - ehe das damals neue Schulgebäude Abhilfe schaffte. "Danach bekam der MGV den Saal", erklärt Falter. Der große Rest des kommunalen Anwesens ist vermietet, zum Teil an Flüchtlinge in Anschlussunterbringung. Der frühere Biergarten wurde zu einer Art Park umgestaltet: Mit zwei Bäumen und Sitzgelegenheiten - und eben dem alten Denkmal, das nun verunstaltet ist.