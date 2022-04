Von Günther Grosch

Weinheim-Rippenweier. Es soll ein Signal werden, das weit über die Region hinaus leuchtet. "RippRock", das Festival, das gegen den Krieg und für die aus der Ukraine kommenden Flüchtlinge ein Ausrufezeichen setzen will, hat über Social-Media-Kanäle sogar in Kiew Beachtung gefunden. "Right on point! We do need Germany as strong European leader", lautet ein Re-Tweet des Teams um Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, der dieser Tage auch Ortsvorsteherin Anja Blänsdorf und die "Macher” des für den 25. Juni in der Keltensteinhalle geplanten Festivals elektrisierte.

Der SV Rippenweier, zahlenmäßig größter Sportverein des Weinheimer Odenwald-Weilers, ermöglicht an diesem Tag ein Musikfestival mit sieben Bands und gut zwei Dutzend auftretenden Künstlern. Musikalisch gehen der Sportverein und die Organisatoren dabei eine Kooperation mit der Pop-Akademie in Mannheim ein. Das Festival beginnt um 12 Uhr mittags und dauert bis weit nach Mitternacht.

"Aus gegebenem Anlass steht das Festival unter dem Motto ,Miteinander für Frieden und Demokratie’", so Norbert Koppenhagen, Kopf eines sieben Personen zählenden Organisationsteams. Mehr noch: Ohne dem Finkenbach-Festival Konkurrenz machen zu wollen, könnte das 1000-Seelen-Dorf Rippenweier "zum Mini-Woodstock des Odenwaldes werden".

Die Hintergründe sind indes von mindestens ebenso tragischer Aktualität wie beim Original-Woodstock 1969 im US-Bundesstaat New York. Zeigte sich die Gesellschaft damals von Ereignissen wie dem Vietnam-Krieg tief gespalten, ordnet Koppenhagen die momentane Stimmung in Deutschland so ein: Der Auftakt in die 2020er-Jahre habe mit dem Gedenken an das Versagen der Menschlichkeit im Nationalsozialismus begonnen, so Koppenhagen. "Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wiederholt sich aktuell die Geschichte von damals vor den Augen der Weltöffentlichkeit." Es sei, als wären die "Masters of War" auferstanden, um sich wieder hinter klobigen Schreibtischen zu verstecken, bezog er sich auf den Titel und den Inhalt des wohl berühmtesten Anti-Kriegs-Songs von Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan. Er will dem von Kreml-Diktator Putin angezettelte Krieg ein Statement entgegensetzen und konkrete Hilfe zugunsten ukrainischer Flüchtlinge ermöglichen, "für ein Miteinander, für Frieden und Demokratie".

Unterstützung erfahren die Musiker auf dem ersten "RippRock" durch die Sportsfreunde des SV Rippenweier um Dennis Bickel, Patricia Frech, Carsten Calebow, Margarita Sonnenberg, Marc Reisner, Gerd Danner und Miklos Szorenyi. Sie zeichnen für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich. Die Ladenburger Lobdengau-Brauerei wartet unter anderem mit Handwerksbier, einem "Europäischen Pils" sowie einer speziellen "RippRock"-Kreation auf. Von den jeweils etwa 90 Minuten auftretenden Künstlern übernehmen die Punkrocker von The Basterds den Part des Eisbrechers. Die Delta Bulls interpretieren musikalische Meilensteine aus den 1960er- und 1970er-Jahren, etwa von Bob Dylan, Neil Young und Bruce Springsteen. Für eine junge Musikergeneration steht Sängerin Nikra. Sie liefert Musik für die Playlist-Generation, "deren rauer Sound so laut ist, dass die Handylautsprecher explodieren", beschreibt Koppenhagen die Künstlerin als den "Donner zum Regenbogen".

Eine energiegeladene Live-Performance verspricht der Auftritt von Miss Foxy zu werden. Am Schlagzeug des Women-Power-Quartetts sitzt mit Anika Nilles eine der angesagtesten Drummerinnen. Komplettiert werden die weiblichen "Fab Four" durch Sarah Hank-Paidar (Bass), Hilde Müller (Keyboard) und Steffi Bär (Gitarre). Auf die Ohren gibt es unter anderem Songs von Pink, Janis Joplin, Jessie J., Adele, Amy Winehouse, Mando Diao, Tina Turner und Melissa Etheridge. Vielen Ohrwürmern einen "außerirdischen Biss" verleihen The Alien Brainsuckers, findet nicht nur Koppenhagen. "Rock-Klassiker neu erlebt, frisch und inspirierend", bringt er das Spiel der "Gehirnsauger" auf den Punkt.

Philipp Bölter, Heiko Peter und Steffen Knauss alias Bölter sind im Genre Blues-Rock anzusiedeln. Wer Neil Young, Stoppok, Udo Lindenberg und Annen May Kantereit hört, ist hier richtig. Oder wie es Koppenhagen formuliert: "Authentisch ist das neue Cool." "Gehörgängen den Bullshit auszublasen", das hat sich nicht zuletzt Hardbone auf die Fahnen geschrieben. Auch hierfür findet Koppenhagen mit "gut abgehangenem Hard-Rock der alten Schule" die richtige Beschreibung der viel "Wacken-Erfahrung" mitbringenden Band.

Wichtig zu wissen: Das Kartenkontingent ist auf 400 Tickets begrenzt. Sich schnell eine Eintrittskarte zu sichern, könnte sich lohnen. Erwachsene zahlen 25 Euro, Jugendliche bis 14 Jahre zehn Euro. Kinder bis zu sechs Jahren sind frei. Finanzielle Überschüsse kommen gemäß dem Motto des Festivals direkt und unbürokratisch der Initiative "Free Ukraine" zugute. Darüber hinaus können zusätzlich "Spendentickets", die nicht zum Eintritt berechtigen, käuflich erworben werden.

Info: "Das "RippRock"-Festival findet am Samstag, 25. Juni, in der Keltensteinhalle Rippenweier, Odenwaldstraße 81, von 12 Uhr bis nach Mitternacht statt. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.RippRock.de, aktuelle News auf dem Twitter-Kanal @ripp_rock #RippRock #freeUkraine.