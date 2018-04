Weinheim. (web) Bei einer Routinekontrolle ist am Donnerstag in den oberen Hanglagen von Hohen- und Lützelsachsen ein leicht erhöhtes Vorkommen von coliformen Keimen im Trinkwasser festgestellt worden. Das teilte die Pressestelle der Stadt, die auch die Kommunikationsaufgaben der Stadtwerke Weinheim (SWW) wahrnimmt, am Freitag mit. Die Stadtwerke als zuständiger Wasserversorger hätten das Leitungswasser mit Chlor versehen; dies in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises.

Eine gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung könne aber ausgeschlossen werden, so SWW-Betriebsleiter Herbert Hutter auf Nachfrage. "So etwas kommt leider immer wieder vor. Die vorliegende Situation ist aber kein Grund zur Panik - und schon gar nicht auf einer Ebene mit spektakulären Wasserverunreinigungen durch extrem gesundheitsgefährdende Keime anzusiedeln." Der Mensch komme ständig mit coliformen Keimen in Berührung, im geschlossenen Trinkwasser-System seien diese aber nicht gewollt, jedenfalls nach deutscher Gesetzeslage. Die derzeit verwendete Menge an Chlor sei aber immer noch geringer als in weiten Teilen West- und Südeuropas.

Betroffen ist in erster Linie das obere Hohensachsen. In Lützelsachsen sind es lediglich die oberen Bereiche von Sommer- und Wintergasse. Während die SWW hier das Trinkwassernetz betreiben, ist das Heidelberger Gesundheitsamt in behördlicher Hinsicht für die Reinheit des Wassers verantwortlich. Kreissprecherin Silke Hartmann erklärt die Abläufe: "Bei problematischen Kontrollergebnissen weist unser Amtsarzt den Leitungsbetreiber an, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In diesem Fall müssen die Stadtwerke Chlor einsetzen und der Ursache des Problems auf den Grund gehen." Nach einigen Tagen werde dann erneut eine Probe genommen. "Fällt diese negativ aus, kann der Leitungsbetreiber die Chlorierung wieder zurückfahren." Das chlorierte Wasser rieche und schmecke möglicherweise ungewohnt, sei ansonsten aber völlig unbedenklich und müsse auch nicht abgekocht werden.

Die Anwohner seien mit Handzetteln auf das Problem hingewiesen worden, heißt es wiederum aus Weinheim. Zusätzlich sei eine Meldung auf die Internetseite der Stadtwerke gestellt und an öffentlichen Aushängen angebracht worden. Bei den lokalen Medien und offenbar auch der städtischen Pressestelle kam das Thema dagegen mit einem Tag Verspätung an. Die SWW geloben jedoch Besserung.