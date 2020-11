Von Wolf H. Goldschmitt

Weinheim.Kater Jack ist ein Überlebenskünstler. Nach drei Jahren Leben auf der Straße kehrt er zu seiner Familie zurück. "Er hat sogar ein wenig zugenommen", freut sich Tina Fieger und streichelt ihn zärtlich. Eine traurige Geschichte findet so ein Happy End. Und dabei hat der neun Jahre alte Bursche noch Glück gehabt.

Ivonne Heubach von den ehrenamtlich tätigen "Katzenfreunden Weinheim" hatte den entscheidenden Tipp bekommen. In einer Wohnanlage nahe der örtlichen Hausbrauerei soll sich ein offenbar heimatloser Kater herumtreiben und von Anwohnern regelmäßig gefüttert werden. Ein Hilferuf über Facebook brachte die Tierschützerin der Identität des schwarz-weißen Streuners immer näher.

Über viele Umwege landete sie schließlich bei den Menschen, die sich Jack seit einem Jahr morgens und abends als "Dosenöffner" auserkoren hat. Und die wohnen gar nicht weit weg von der früheren Wohnung der Besitzer. Die waren vor zwei Jahren von Weinheim in den Odenwald umgezogen. "Wir hatten irgendwann die Hoffnung aufgegeben, dass er wieder auftaucht", erzählt die Besitzerin.

Der Rest der Familienzusammenführung ist dann ein Kinderspiel, da der kastrierte Kater einen Mikrochip der Tierschutzorganisation Tasso unter der Haut trägt. Der Chip ist meist so groß wie ein Reiskorn. Man kann ihn zwar ertasten, die Katze kann ihn aber nicht spüren. Das sehen Tierärzte als großen Vorteil gegenüber einem Halsband mit Adressanhänger, an dem sich ein Freigänger in der Natur verheddern könnte. Und Tätowierungen sind schmerzhaft.

Selbst wenn die Suche nach einer vermissten Katze nicht immer so gut ausgeht wie bei Jack, helfen die Chips, quälende Ungewissheit über das Schicksal des Lieblings zu vermeiden. Jacks Erkennungscode wurde schließlich mit einem Spezialgerät ausgelesen. Das Staunen war groß, als klar war, dass es sich um den lange vermissten Ausreißer handelte. Der "Wandergeselle" hatte offenbar ohne Schäden drei kalte Winter im Freien überstanden. Der Kater war zum zähen Einzelkämpfer mutiert, er hatte wohl immer Menschen aufgestöbert, die ihn füttern. Heute liegt das verloren geglaubte Haustier schnurrend auf dem Sofa und lässt sich kraulen.

Mit seinem alten Kumpel Tom und dem neuen Familienzuwachs Isabeau hat er sich schnell arrangiert. Auch der zwölfjährige Kater und die zwei Jahre alte Katzendame scheinen nicht auf innerhäusliche Machtkämpfe mit dem Heimkehrer aus zu sein. Auch Jack muss sich sehr über das Wiedersehen gefreut haben.

"Er ging anstandslos in seine Transportbox", sagt Tina Fieger im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Die neue Umgebung interessiert ihn zurzeit aber überhaupt nicht. Jack ist lieber drinnen und verlässt seine Kuscheldecke nur, wenn es unbedingt sein muss.

Demnächst steht ein gründlicher Check beim Tierarzt auf dem Programm. Ob er dann wieder so freudig und freiwillig in die Transportbox springt, bleibt allerdings abzuwarten.