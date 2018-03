Weinheim. (pol/web) Schon wieder gab es einen Vorfall am Multzentrum in Weinheim: Jugendliche haben am Montagabend einen dort eingesetzten Sicherheitsmann eine Treppe hinuntergestoßen - und dabei erheblich verletzt.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten schildern den Vorfall folgendermaßen: Die Sicherheitskraft habe um 19.30 Uhr die Polizei angerufen. Der Mann hatte zuvor Jugendliche beobachtet, wie diese Graffiti an dem Treppenabgang des Parkdecks anbrachten. Das Polizeirevier habe sofort eine Streifenwagenbesatzung geschickt, heißt es weiter. Die Beamten konnten aber nur noch den 29 Jahre alten, verletzten Sicherheitsmann finden. Erst Anfang Februar war am Multzentrum ein 56-Jähriger zusammengeschlagen worden.

Er soll zunächst drei der Jugendlichen, die noch ihre Spraydosen in der Hand hielten, angesprochen haben. Zudem soll er versucht haben, die Jugendlichen festzuhalten. Er hatte die Polizei gerufen, als zwei weitere Jugendliche dazukamen. Offensichtlich in der Absicht, den ertappten Sprayern zu helfen. Schließlich wurde der 29-Jährige die Treppe herabgestoßen.

Das Quintett flüchtete über die nahe gelegenen RNV-Gleise in Richtung Multring. Eine Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg. Der 29-Jährige zog sich Verletzungen zu, die an Ort und Stelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Er beschrieb die fünf Jugendlichen wie folgt:

1. Person: Weiblich, 15 bis 17 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, blonde, lange Haare. Sie führte einen roten "Eastpack"-Rucksack mit sich.

2. Person: Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, dunkle, kurze Haare. Er trug eine dunkle Hose und eine Tarnjacke.

3. Person: Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, 1,65 Meter groß, dick, kurze, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke.

4. und 5. Person: Ebenfalls männlich, 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkle Kleidung.

Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam wurden oder gar Hinweise zu den fünf Jugendlichen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim anzurufen. Kontakt: 06201/10030.