Weinheim. (RNZ) An der Albert-Schweitzer-Grundschule wurde eine Lehrkraft positiv getestet. Sie war in den Klassen 2a (22 Schüler) und 4a (19 Schüler) im Einsatz. Diese werden vorsorglich nach Hause geschickt. Eine Beurteilung durch das Gesundheitsamt – auch was eventuelle weitere Erstkontakte angeht – sei noch nicht erfolgt, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Hingegen konnten Klassen, die in den vergangenen beiden Wochen betroffen waren, wieder an ihre Schule zurückkehren – entweder hat sich der Verdacht nicht bestätigt, oder die Quarantäne ist abgelaufen: Dabei handelt es sich um die Weststädter Albert-Schweitzer Schule (13 Kinder und eine Lehrkraft), die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule (21 Kinder und eine Lehrkraft) und eine Klasse an der Lützelsachsener Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule. Insgesamt sind derzeit rund 130 Schüler in Quarantäne oder vorsorglich zuhause. Aktuell gibt es noch Klassenschließungen in der Schweitzer-Schule, dem Heisenberg-Gymnasium und der Gelberg-Grundschule.