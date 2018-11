Weinheim. (RNZ) In den strahlend blauen Himmel über Beirut (Libanon) wachsen neue Wolkenkratzer mit Traumblick auf das Mittelmeer. Tagsüber werden sie von syrischen Bauarbeitern errichtet. Zu Hause in ihrer Heimat zerstört der Krieg zur gleichen Zeit ihre eigenen Häuser. In der Nacht zwingt sie eine Ausgangssperre, ins Innere der Zementriesen hinabzusteigen. Sie dürfen die Baustelle nicht verlassen, müssen hinunter in die Keller der Betongiganten, wo sie kochen, hoffen, schlafen.

Von diesen Schicksalen handelt ein deutsch-libanesisch-syrischer Dokufilm aus dem Jahr 2017. Der Titel: "Taste of Cement", auf Deutsch: "Der Geschmack von Zement". Mit diesem Film und einer Expertenrunde im Anschluss eröffnet die Stadt Weinheim unter Federführung der Integrationsbeauftragten Ulrike Herrmann eine Interkulturelle Woche. Diese dauert von Samstag, 24., bis Donnerstag, 29. November - und soll sechs Tage der Vielfalt und des Dialogs bieten.

Der Auftakt: Der Regisseur Ziad Kalthoum, geboren 1981 in Homs (Syrien), war Soldat, ließ die Schlachtfelder des inzwischen siebenjährigen syrischen Bürgerkriegs aber hinter sich und ersetzte das Gewehr durch die Kamera. In "Der Geschmack von Zement" porträtiert er syrische Flüchtlinge, die in dem vom Bürgerkrieg der 1980er-Jahre noch immer gezeichneten Libanon als Bauarbeiter schuften. Damit zeigt der Film die Situation von Menschen, die in ein Nachbarland geflüchtet sind, dessen Sprache und Kultur der ihren ähnlich sind: Wie geht es den Geflüchteten dort? Wie gestaltet sich ihr Alltag, mit welchen Sorgen haben sie zu kämpfen? Und ist dies einer Flucht ins weit entfernte Deutschland vorzuziehen?

Diese Fragen diskutiert Moderator Roland Kern im Anschluss an den Film. Die Experten der Runde sind Renate Breithecker, Jassin Fakhani und Laith Mtity. Die Besucher sind eingeladen, sich einzubringen und Fragen zu stellen. Die Vorstellung beginnt am Samstag, 24. November, 16 Uhr, im "Modernen Theater". Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Die Experten: Renate Breithecker ist Diplom-Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zefie-Zentrum für individuelle Erziehungshilfen in Karlsruhe. Sie ist seit Jahren ehrenamtliche Flüchtlingshelferin. Laith Mtity, gebürtiger Iraker christlichen Glaubens, selbst Flüchtling im Jahr 2012, war als Integrationshelfer in einem Kooperationsprojekt der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Weinheim und der Katholischen Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg von Juli 2016 bis Juli 2018 tätig. Jetzt ist er in Ausbildung zum Pastoralreferent in der katholischen Kirche. Mtity ist in der irakisch-arabischen Kultur aufgewachsen, durch sein Leben in Deutschland aber auch in der europäischen Kultur zu Hause. Jassin Fakhani lebt als Diplom-Ingenieur seit über 20 Jahren in Deutschland. Er ist Syrer und kennt sich in der arabischen Gemeinschaft in Deutschland aus. Fakhani ist damit ein Kenner beider Welten.

Das Thema Vollverschleierung: Die Vollverschleierung von Frauen war im April letzten Jahres auch in Weinheim ein großes Thema: Der damalige OB, Heiner Bernhard, hatte einer vollverschleierten Muslimin die Teilnahme am Neubürgerempfang verweigert. Die Interkulturelle Woche greift das Thema am Sonntag, 25. November, 16 Uhr, im Alten Rathaus auf.

"Indien - der unbekannte Subkontinent": So lautet der Titel einer Veranstaltung, die am Montag, 26. November, 19.30 Uhr, beginnt. Veranstalter des Abends ist der Arbeitskreis Asyl, der in seine Räume in der Zeppelinstraße einlädt.

Afrika steht am Dienstag, 27. November, im Mittelpunkt. Um 19 Uhr beginnt die entsprechende Informationsveranstaltung in der Liebenzeller Gemeinde in der Nordstadt.

Auf dem Nahostkonflikt liegt der Fokus am Mittwoch, 28. November, 19 Uhr, im Saal der Stadtbibliothek.

Der Abschluss: In die Weinheimer Moschee in der Nordstadt wird am Donnerstag, 29. November, von 19.30 Uhr an eingeladen. Hier wird der Abschluss der Interkulturellen Woche begangen.

Info: Mehr Infos zu allen Veranstaltungen auf www.weinheim.de.