Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Im Zusammenhang mit einer möglichen Skateanlage im Neubaugebiet Lützelsachsen-Ebene befürchten Anwohner aus der Mirabellenstraße Lärmbelästigungen sowie den Wegfall von Parkplätzen. Ortschaftsrätin Nadja Weiß (Freie Wähler) berichtete von vier entsprechenden E-Mails, die an sie und die Stadt gegangen seien. Die Anwohner Martin Fanenbruck und Jan Gärtner waren zudem bei der Ortschaftsratssitzung letzte Woche anwesend. Sie wollten von Bürgermeister Torsten Fetzner, der wegen eines anderen Tagesordnungspunktes teilnahm, auf den neuesten Stand gebracht werden.

Bei einem informellen Rundgang vor einigen Wochen mit in der Ebene wohnenden Kindern und Jugendlichen hätten diese OB Manuel Just gegenüber den Wunsch nach mehr Spiel- und Freizeitfläche "auch für Größere" geäußert, so Fetzner. Bei dieser Gelegenheit übergaben sie OB Just auch entsprechende Zeichnungen und Skizzen.

Krach, Müll undbekloppte "Mutproben"?

Davon, dass hier eine Sportanlage analog zu dem bestehenden Skatepark an der Barbarabrücke entstehen soll, sei aber nicht die Rede gewesen, so Fetzner. Auf der anderen Seite seien Spielmöglichkeiten für Kinder wichtiger als Parkplätze, von denen im Neubaugebiet die vorgeschriebene Anzahl vorhanden ist – auch im Umfeld des Kindergartens. Voraussetzung: "Die Anwohner nutzen ihre eigenen Garagen und Stellplätze fürs Auto."

"Nach aller lebenspraktischen Erfahrung", so Fanenbruck, der selbst Vater von zwei Kindern ist, würden ältere Jugendliche die Einrichtung eines Skateparks vor allem als Anlaufpunkt zum "Vorglühen" oder "Chillen" nutzen. Was nicht nur zu erheblichem Lärm, sondern auch Müll, Glasscherben und Vandalismus direkt neben der Kita führe. Als Beispiel könne er einen Ortsbesuch der Deutsche-Bahn-Haltestelle Lützelsachsen und der Bushaltestelle davor empfehlen.

Was aber noch sehr viel schwerer wiege, so Fanenbruck: Alkohol und Gruppenzwang könnten zu einer Ausweitung der jetzt schon praktizierten "Mutprobe" beitragen, kurz vor einem heranbrausenden Zug über die Gleise zu springen. Wegen seiner in den letzten eineinhalb Jahren durchweg im Homeoffice verrichteten Arbeit sei er täglich mehrmals in der Ebene unterwegs gewesen. Die Skaterquote liege seiner "nicht repräsentativen Beobachtung" zufolge bei weniger als fünf Kindern. Den Inlineranteil schätze er auf circa 20 Kinder. Alle diese Kinder betrieben das Ganze jedoch als "reines Straßenspiel" und dächten nicht im Traum an Ramps, Jumps, Slides und Halfpipes.

Für diese Zielgruppe der "Nicht-Jumper", denen eine Skateanlage nichts bringt, gebe es schon jetzt ideale Strecken in Richtung Heddesheim. Seine Beobachtungen deckten sich mit einer Doodle-Umfrage unter rund 20 Eltern, die keinen absehbaren Mehrwert in einer Skateanlage sehen.

Außerdem sei die Skateanlage an der Barbarabrücke gerade einmal zwei Kilometer entfernt: "Ein Traumwert für echte Jump-Skater und Inliner in anderen Kommunen." Zumal eine weitere Anlage ja auch Geld kostet. Über den Einstieg in einen konstruktiven Dialog würden sich er und seine Frau als in Weinheim sozial engagierte Eltern freuen: "Um Wege zu finden, eine vielen Interessen gerecht werdende Alternative zu entwickeln", so Fanenbruck abschließend.

Fetzner sagte eine öffentliche Begehung mit Bedenkenträgern, aber auch Befürwortern einer Skateanlage zu. Für alle Planungen kämen auch Ideen für die Einrichtung eines Trampolins oder eines Recks als "leisere Art von körperlicher Ertüchtigung" infrage. Die im Raum stehende Zahl von 100.000 Euro zur Erstellung einer Skateanlage nannte er "komplett falsch". Im Haushaltsansatz seien für die Erstellung einer Spielfläche maximal 20.000 Euro vorgesehen.

Im Übrigen trete man erst in eine konkretere Planung ein, wenn der Haushaltsansatz im Februar den Gemeinderat passiert: "Bei dessen Ablehnung erfolgt auch keine weitere Planung." Vor einer endgültigen Entscheidung werde zudem sichergestellt, dass der Lärmpegel in der Wohngegend geprüft wird. Auf jeden Fall aber gelte die rechtlich verankerte Feststellung: "Kinderlärm ist kein Lärm."