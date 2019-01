Von Philipp Weber

Weinheim. Obwohl es gewöhnlich bei Taufen gesungen wird, hätte das Lied passender nicht sein können: "Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still und leise, und ist er noch so klein, zieht er doch weite Kreise", sang die Trauergemeinde zu Beginn in der bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Stadtkirche. Dort nahmen am Dienstagvormittag Hunderte Angehörige, zum Teil von weit her angereiste Feuerwehrleute sowie Stadtrepräsentanten Abschied von Reinhold Albrecht, dem viel zu früh verstorbenen Ex-Kommandanten der Weinheimer Feuerwehr.

Weite Kreise hat auch Albrechts Wirken gezogen. Immer wieder kam die Plötzlichkeit seines Todes zur Sprache - ebenso wie die große Lücke, die er in Familie, Freundeskreis, Feuerwehr und Stadt hinterlässt. "Eigentlich ist er mit seinem Wirken und seiner Tatkraft gar nicht wegzudenken", so Pfarrer Stefan Royar in einer sehr persönlichen Predigt. Royar und Albrecht kannten sich: Albrecht war zeit seines Lebens Mitglied der Johannisgemeinde, ebenso die beiden erwachsenen Kinder. Am 7. April 1958 war Albrecht in der Stadtkirche getauft worden. Hier heiratete er am 30. Mai 1984 seine Manuela, die beiden waren 1976 zusammengekommen - auf dem Mittsommerfest der Feuerwehr. Nun war die Stadtkirche der Ort, an dem sich der Kreis schloss. 48-Stunden-Tagen und plötzlichen Einsätzen zum Trotz stand die Familie für Albrecht an erster Stelle, so Royar. Der mit 20 Amtsjahren bis heute dienstälteste Feuerwehrchef habe es aber geschafft, sich Freiräume zu schaffen - die er mit Beginn seines viel zu kurzen Ruhestands vergrößerte.

Er verbrachte Zeit im Garten, begleitete seine Tochter zu den Spielen der Mannheimer Adler, nahm Hauptrollen im Holzwurmtheater an. "Er hat seine Lebenskraft an andere verschenkt, manches Leben hat er auch gerettet", hob Royar Albrechts Hilfsbereitschaft hervor - erwähnte aber auch, dass die Arbeit als Feuerwehrkommandant mental belastend sein konnte. Auch Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Torsten Fetzner fand ergreifende Worte, als er im Namen der Stadt den Nachruf verlas. Es seien Momente, die klar machen, wie kostbar Lebenszeit ist, so Fetzner: "Denn sie ist begrenzt und kann jede Minute abgelaufen sein."

Albrecht ging verantwortungsvoll mit dieser Zeit um, sagte Fetzner - ehe er dessen Tätigkeit bei der Wehr nachzeichnete. Seit 1990 war Albrecht stellvertretender Kommandant und Stadtbrandmeister. Nach der Zusatzausbildung zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst wurde er 1998 Stadtbrandmeister und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. "Eine Herausforderung war, dass er Mitarbeiter der Stadt für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz und ehrenamtlicher Kommandant war." Umso froher sei er gewesen, dass es gelang, die Kommandantentätigkeit in den hauptamtlichen Dienst zu stellen, so Fetzner. Das neue Feuerwehrzentrum, das Team der Hauptamtlichen, die Notfallversorgung über "First Responder": Unter Albrecht habe sich die Feuerwehr enorm weiterentwickelt. "Dabei war er kein Hardliner, er war fähig, die eigene Meinung zu reflektieren", so Fetzner. Hatte Albrecht die Kinderfeuerwehren doch zunächst skeptisch beäugt, später aber aktiv gefördert.

Fetzner verlas auch Nachrufe aus der Partnerstadt Eisleben, von den Weinheimer Blüten und vom Theaterverein Holzwurm - und fügte weitere Geschichten aus Albrechts Leben hinzu. So strampelte Albrecht im Jahr 2000 die 460 Kilometer nach Eisleben auf dem Rad ab, weil er im Jugendzeltlager eine Wette verloren hatte. Zu haben für jeden Spaß war er auch als Ehrensenator der "Blüten". Seine Leidenschaft fürs Theater entdeckte er 2014, als er eine Statistenrolle im Stück "Das Gauklerlied" übernahm. Als Weinheim Kinder aus Tschernobyl aufnahm, waren er und seine Familie die Ersten, die sich dazu bereit erklärten. Und als der Friedhof ein Elektromobil für behinderte Menschen anschaffte, meldete sich Albrecht als ehrenamtlicher Fahrer.

Vor Weihnachten habe ihn Albrecht noch besucht, so Fetzner: "Torsten, bitte pass auf dich auf", habe Albrecht ihm geraten. "Ich hätte nie gedacht, dass dies unser letztes Treffen sein würde."

Feuerwehrkameraden trugen Albrechts Sarg - geschmückt mit der Weinheim-Fahne und dem Helm des Kommandanten - aus der Kirche. Auf den Ehrenplätzen, in den Kirchenbänken und auf den Emporen flossen Tränen. Man erinnerte sich an den Refrain des Eingangslieds: "Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort, in Tat und Wort, hinaus in unsere Welt." Reinhold Albrecht wurde im engsten Familienkreis auf dem Weinheimer Hauptfriedhof beigesetzt.