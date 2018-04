Weinheim. (web) Die Hotel-Debatte hat sich am Mittwoch wohl endgültig in Richtung Mannheimer Straße gedreht: Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat mit klarer Mehrheit dafür plädiert, die Verwaltung mit "intensiven planerischen Auseinandersetzungen" mit einem Investor zu beauftragen. Dieser möchte in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und der Firma Freudenberg einen Hotelbau mit 125 bis 180 Zimmern errichten. Der Verhandlungs-Auftrag an die Stadt steht aber noch nicht: Hierfür wird das Votum des Gemeinderats gebraucht, der Mittwoch kommender Woche tagt.

CDU-Stadträtin Susanne Tröscher und die Weinheimer Liste (WL) stimmten dagegen. Die WL hatte dafür geworben, zunächst die vorhandenen Hotelbetriebe auszulasten - und den großen Firmen in der Stadt die Entscheidung zu überlassen, wo diese ihre Business-Gäste unterbringen. Gewarnt wurde vor einem "Hauen und Stechen" in der regionalen Hotellerie.

Das sah die Mehrheit anders. Zwar gab es auch aus den Reihen von SPD und Freien Wählern Stimmen, die mehr Wertschätzung und Unterstützung für eingesessene Hotelbetriebe forderten - vor allem beim Thema Touristen-Akquise. So wie die Mehrheit der CDU-Fraktion hielten die meisten Räte den Standort Mannheimer Straße allerdings für die "einzige realistische Alternative", um ein Business-Hotel zu bauen. Die FDP hob zudem die verkehrsgünstige Lage hervor. Die GAL hätte auch Chancen auf dem Amtshausplatz gesehen.