Weinheim. (pol/mün) Wegen der tiefstehenden Sonne verlor eine 50-jährige Autofahrerin am Sonntagmorgen in Hohensachsen den Überblick. Sie krachte in der Steingasse mit ihrem Auto gegen eine Hauswand. Daraufhin kippt das Auto auf die Seite.

Die Fahrerin konnte sich leicht verletzt aus ihrem Fahrzeug befreien, berichtet die Polizei.

Mit vereinten Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei, wurde das Fahrzeug wieder aufgestellt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.