Von Günther Grosch

Weinheim. Der "Haus-, Wohnungs-, und Grundeigentümerverein Weinheim und Umgebung", kurz "Haus & Grund", steht auch nach der 2019 erfolgten Verschmelzung mit seinem Ladenburger Schwesterverein weiterhin auf einem stabilen Fundament. Dies bestätigte am Donnerstagabend die Mitgliederversammlung im Rolf-Engelbrecht-Haus.

Etwa 40 Teilnehmer hieß Vorstandsvorsitzender Steffen Hinkel zur ersten gemeinsamen Sitzung nach der Fusion willkommen. Dass es 2019 nur zwei öffentliche Veranstaltungen geben konnte, sei bedauerlich, so Hinkel: "Aber alle weiteren Aktivitäten wie der geplante "große Immobilientag" in der Stadthalle mit Oberbürgermeister Manuel Just und dem Landesverbandsvorsitzenden sahen sich durch die Pandemie ausgebremst." Sofern es die Corona-Vorschriften zuließen, seien für die Zukunft wieder mehr Veranstaltungen geplant, so Hinkels Ankündigung. Auch der Immobilientag werde nachgeholt.

Dass Informationsveranstaltungen durch die hauseigenen Fach-Rechtsanwälte von Mitgliederseite aus stark nachgefragt sind, zeigte die Resonanz durch die Teilnahme von insgesamt 150 Personen. Eigene Aktivitäten der Vorstandschaft bei Arbeitstagungen, Seminaren und die Teilnahme am Landesverbandstag von "Haus & Grund" rundeten das Tableau ab. Gleichfalls positiv schlugen die Marketingaktionen zu Buche. Die Neumöblierung der in der Luisenstraße 22 ansässigen Geschäftsstelle trug ebenso zu einem positiven äußeren Erscheinungsbild bei wie die auch 2019 erfolgte traditionelle Spende an den "Weinheimer Mittagstisch".

Angesichts von 148 Neueintritten (Vorjahr: 124) erreichte die Mitgliederzahl mit 3254 Vereinsangehörigen nicht nur einen neuen Höchststand. Sie etablierte die Eigentümergemeinschaft, gemessen an der Einwohnerzahl, unter den sechs mitgliederstärksten Vereinen im Landesverband Baden. Von den Rechtsanwälten Matthias Hollenbach und Michael Kempf wurden 791 Rechtsberatungen durchgeführt. Steuerberater Christoph Dostal trug mit 47 Steuerberatungen zur weiteren Erfolgsbilanz bei.

",Haus & Grund’ schützt und fördert gemeinschaftlich das private Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum in Deutschland", so Geschäftsführer Michael Kempf in seinem Rechenschaftsbericht. Eigentum sei ebenso wie die Freiheit ein Grundrecht. Privates Eigentum und Freiheit stellten das Fundament für eigenverantwortliches Handeln und die Schaffung von Wohlstand.

Auf der anderen Seite bedeute Eigentum aber auch Verantwortung. Der sorgsame Umgang mit dem Eigentum und die Bereitstellung von Wohnraum zur Miete ist im Kern die Einlösung der grundgesetzlichen Sozialpflichtigkeit des Eigentums. "Haus & Grund" setze sich dafür ein, dass die Menschen in den eigenen vier Wänden gut leben können: im Eigentum wie in einer Mietwohnung. Deshalb stehe "Haus & Grund" für einen fairen Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern ein. Nur dieser Ausgleich begründet einen funktionierenden und vielfältigen Mietwohnungsmarkt. Auf diesem Fundament stehen 867 "Haus & Grund"-Vereine, die privaten Eigentümern und Vermietern vor Ort Rat, Hilfe und Unterstützung bieten.

Rasch abgehakt war die Neuwahl von Volker Szallies (33) ins Amt des Schatzmeisters. "Grundsolide aufgestellt", so zuvor Kassenrevisor Reinhold Klump, zeigt sich die Kassenlage. Mit einem Überschuss von 2423 Euro weist die Bilanz für 2019 schwarze Zahlen aus. Der Kassenbestand in Höhe von 168.985 Euro dürfte auch für die Zukunft keine finanziellen Sorgen aufkommen lassen.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden in Abwesenheit Gottfried Becker, Werner Geiß, Helga Klink und Manfred Spengler geehrt. Helga Lemke als ehemalige Schriftführerin und Werner Bläß als langjähriger Schatzmeister im Vorstand sahen sich für ihre Verdienste um den Ladenburger "Haus & Grund"-Verein durch dessen Alt-Vorstand Jakob Höhn ausgezeichnet.

Fragen der Mitglieder zur Mietpreisbremse sowie einem Mietspiegel in Weinheim sowie zur Anlagemöglichkeit von Mietkautionen bei Banken und Sparkassen rundeten die Zusammenkunft ab.