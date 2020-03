Weinheim. (RNZ) Feuerwehrkräfte sind am Dienstagabend in die Prankelstraße geeilt. Anwohner hatten um kurz vor Mitternacht bemerkt, dass der Kamin eines Mehrfamilienhauses brannte. Flammen und Funken waren gut zu sehen. Nachdem die Kräfte am Ort des Geschehens angekommen waren, ging ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Trupp in die Wohnungen.

Die Brandschützer lokalisierten den Brand mithilfe einer Wärmebildkamera. Ihre Kollegen griffen über die Drehleiter ein und ließen das sogenannte Schornsteinfegerwerkzeug in den Kamin herab. Auf diese Weise befreiten sie das Kaminrohr von Ruß, der sich dort abgelagert hatte. Dabei zogen sie einen Schornsteinfeger zurate.

Die Feuerwehr rät Kaminbesitzern, nur trocken gelagertes Holz mit einer Restfeuchte von weniger als 20 Prozent zu verwenden. In regelmäßigen Abständen muss ein Fachmann die Anlage warten, mindestens einmal pro Jahr ist ein Termin mit dem Kaminkehrer Pflicht.

Rauchmelder sollten da sein, falls nachts ein Feuer ausbricht. Feuerlöscher helfen, entstehende Brände zu bekämpfen. Allerdings sollte niemand einem Kaminbrand allein begegnen. Und: Auch Feuerlöscher muss man regelmäßig warten lassen.