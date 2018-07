Weinheim. (pol/mare) In Weinheim hat sich am Montag gegen 17 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Laut Polizei hat ein 46 Jahre alter Busfahrer eine 51-jährige Fußgängerin übersehen und angefahren. Bei dem Unfall an der Kreuzung Freiburger/Kurt-Schumacher-Straße stürzte die Frau und erlitt Kopfverletzungen zu. Deshalb wurde ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber angefordert.

Die Verletzungen stellten sich glücklicherweise als nicht so schwerwiegend dar. So konnte die Fußgängerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt, so die Polizei.

Zeugen sollen sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744140 melden.

