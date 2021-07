Weinheim. (web) Mit dem Auftritt des Bremer Soul-Sängers Flo Mega ist die erste Runde des Veranstaltungsformats "Beat and Eat" am Sonntag im Schlosspark zu Ende gegangen. Der 1979 geborene Florian Bosum – so Flo Megas bürgerlicher Name – war indes nicht allein auf der Bühne. Wie es sich für einen echten "Soulman" ziemt, hatte er Backgroundsänger mitgebracht. Das Publikum konnte sich in Liegestühlen entspannen oder es sich auf Picknickdecken bequem machen, Bewirtung inklusive.

Runde eins von "Beat and Eat" ist damit vorbei. Aber schon von Donnerstag an geht es am Waidsee weiter. Restlos ausverkauft ist bereits das "Purelei All White Picnic" am Donnerstag. Für das "Mannheimer Oktoberfest" am Freitag, 30. Juli, gibt es noch Karten. Ebenso für das Konzert der Tributeband "Abba Review" am Samstag, 31. Juli. Den Schlusspunkt unter die Weinheimer "Beat and Eat"-Reihe setzen Andreas Kümmert und seine Band am Sonntag, 1. August.

Das Oktoberfest wird von 18 bis 22 Uhr gefeiert, die Abba-Tributeband spielt von 19.30 an, während das Sonntagskonzert mit Voice-of-Germany-Sieger Kümmert um 17.30 Uhr startet. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Karten und Informationen gibt es im Internet unter www.beatandeat.net.