Weinheim. (pol/van) Ein Einbrecher hatte es in der Nacht zum Donnerstag auf ein Wohnhaus im Blütenweg im Stadtteil Hohensachsen abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, machte sich der bislang unbekannter Täter kurz vor Mitternacht an der Kuppel des Oberlichts zu schaffen, als das Einbruchsopfer durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen wurde. Draufhin schrie der Mann den Langfinger in die Flucht.

Ein Autofahrer hatte wenig später im Bereich der Sepp-Herberger-Straße zwei dunkel gekleidete Männer gesehen, die sich beim Nähern des Fahrzeugs plötzlich verstecken. Ob dieses Duo mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist aktuell noch nicht bekannt. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg, so die Beamten.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030.