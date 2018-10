Weinheim. (web) Die Serie von Einbrüchen in prominente Weinheimer Gebäude geht weiter. So ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, in die Peterskirche eingedrungen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Einbrecher über einen Seiteneingang in das Gotteshaus gelangte. Im Inneren der Kirche hebelte er mehrere Türen auf. Ob etwas gestohlen wurde, stehe noch nicht fest, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch die Höhe des Sachschadens sei derzeit nicht zu beziffern, heißt es im Polizeibericht.

Bereits am vorletzten Wochenende waren einer oder mehrere Einbrecher in die Stadtkasse eingebrochen. Auch in dem Nebengebäude des Schlosses blieben hohe Sachschäden zurück.

Info: Zeugen, denen rund um die Peterskirche etwas Verdächtiges aufgefallen ist, rufen die 06201/10030.