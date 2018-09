Weinheim. (pol/rl) Eingebrochen wurde in das Rathausgebäude in der Obertorstraße 9 am vergangenen Wochenende. Die Täter öffneten und durchsuchten die Schränke und Schreibtische der Stadtkasse im Erdgeschoss und Büros im ersten Stock.

Der Hausmeister hatte den Einbruch am Montagmorgen bei Arbeitsbeginn bemerkt und alarmierte danach die Polizei. Eine gestohlene und aufgebrochene Registrierkasse fanden die Beamten wenig später im Schlosspark. Ob die Täter weitere Beute machten, steht noch nicht fest. Wie die Täter in das Gebäude kamen ist ebenfalls noch unklar.

Zeugen, die zwischen Samstag- und Montagfrüh verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der 06201/10030 anzurufen.