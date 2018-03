Der scheidende Feuerwehrkommandant Reinhold Albrecht (M.) leitete die letzte Jahreshauptversammlung seiner Amtszeit an dem Ort, wo die Feuerwehrleute ihn 1998 fast einstimmig zu ihrem Chef gewählt hatten: in der Aula des Berufsschulzentrums. OB Heiner Bernhard (2.v.r.) bescheinigte ihm "hervorragende Verdientste" um Stadt und Feuerwehr. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Fußballer sprechen, wenn sie dreimal innerhalb einer Woche zu einem Spiel antreten müssen, von einer "Englischen Woche". Mit einer solchen "Englischen Woche" scheidet auch Weinheims beliebter Feuerwehrkommandant, Reinhold Albrecht, aus seinem Amt, das er knapp zwei Jahrzehnte innehatte.

Er leitete am Freitag zum letzten Mal eine Jahreshauptversammlung bei der Weinheimer Wehr. Am heutigen Montag, 26. Februar, feiert er seinen 60. Geburtstag und am Mittwoch, 28. Februar, wird er im Rahmen eines festlichen Empfangs in der Stadthalle von Professor Hermann Schröder, dem ehemaligen Landesbranddirektor (2005-2016) und jetzigen Ministerialdirigenten im Innenministerium Baden-Württemberg, offiziell verabschiedet.

"Der Kreis schließt sich": Am 23. Oktober 1998 hatten die Floriansjünger Albrecht in der Nachfolge des verstorbenen Hermann Franzmann in der Aula des Berufsschulzentrums fast einstimmig zum Stadtbrandmeister gewählt. Es sei sein Wunsch gewesen, "meine letzte Hauptversammlung an gleicher Stelle wie meine erste durchzuführen", so Albrecht.

Bei seiner damaligen Antrittsrede habe er Wünsche und Ziele geäußert, die "langsam, aber beständig umgesetzt" wurden. Mit Unterstützung des ihm zur Seite stehenden Führungsteams, der jeweiligen Abteilungskommandanten wie aller Ortsteilmannschaften gelang es, die Wehr dem Wandel und den Anforderungen der Zeit anzupassen. Als Vorreiter und "Gründervater" betätigte sich Albrecht darüber hinaus bei der Einrichtung von Kinderfeuerwehren. Als eine der Ersten im Lande steht hier stellvertretend die Kinderfeuerwehr in Sulzbach: "Es ist enorm wichtig, jungen Menschen den Gedanken der Solidarität nahezubringen."

Der wie in Sulzbach, der Kernstadt und Oberflockenbach und demnächst auch in der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen eingeschlagene Weg, Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr zu gründen, müsse fortgesetzt werden. Nach zwei Jahrzehnten im Amt habe er das gute Gefühl, der Wehr die Impulse gegeben zu haben, die ihr als eine der größten Feuerwehren im Rhein-Neckar-Kreis gebühren, so Albrecht. "Reinhold Albrecht hat mit großem Sachverstand alle Schwierigkeiten gemeistert, die Wehr auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet und sich um sie und die Stadt hervorragende Verdienste erworben", lobte OB Heiner Bernhard auch mit Blick auf die Zahl der Feuerwehreinsätze, die sich im Laufe der zurückliegenden 20 Jahre "mehr als verdoppelt" hat.

Allein 2017 schlug mit fast 986 Einsätzen die zweithöchste Einsatzzahl in Albrechts Amtsperiode zu Buche. Außerdem ersparten die Retter und Helfer durch ihren ehrenamtlichen Einsatz der Stadt allein in den letzten fünf Jahren mehr als eine Million Euro. Auch an dieser Zahl lasse sich ermessen, so Bernhard, wie hoch die Belastung der Wehrangehörigen ist. Eine solche Belastung sei nur zu ertragen, wenn die Männer an der Spitze mit gutem Beispiel und Einsatz vorangehen.

Er wisse die Arbeit seines Vorgängers zu schätzen, stellte sich der neue Kommandant, Sven Lillig, vor. In den vergangenen zwei Monaten habe er unter der Anleitung Albrechts vieles dazugelernt und die "großen Schritte" gesehen, die in Weinheim im Ehrenamt gemacht werden: "Hier werden Maßstäbe gesetzt. Diese Arbeit möchte ich im Sinne von Albrecht fortführen." Dass es um den Nachwuchs gut bestellt ist, belegte Stadtjugendfeuerwehrwart David Kunerth. In der Kinder- und Jugendfeuerwehr sind 157 Jungen und Mädchen zwischen sechs und 17 Jahren aktiv. Den Bericht der 144 Köpfe zählenden Altersmannschaft mit Ausflügen und Partnerschaftspflege mit Nachbarwehren legte Walter Wolf vor. Der jüngste "Blaurock-Oldie" zählt 41, der Senior 97 Jahre.