Weinheim. Das prominenteste Exemplar steht Jahr für Jahr am oberen Ende des Marktplatzes. Aber auch an rund 20 weiteren Standorten in der Kernstadt und in den Ortsteilen haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs große Nadelbäume aufgestellt.

Die Bäume sind ihren ursprünglichen Besitzern zumeist über den Kopf gewachsen, passen nicht mehr auf die Grundstücke, stören Nachbarn - oder sind im schlimmsten Fall sogar zum Sicherheitsrisiko geworden. In der Vorweihnachtszeit bekommen sie aber noch mal einen Gala-Auftritt. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat Bauhofmitarbeiter Jürgen Eck (54) gefragt, wie die Bäume von den (Vor-)Gärten auf die öffentlichen Plätze kommen.

Zur Person Jürgen Eck (54) hat 1981 eine Ausbildung zum Zierpflanzengärtner begonnen. 1983 wurde er von der Stadt übernommen, für die er seither arbeitet. Er ist vornehmlich für die Außenanlagen der Stadt zuständig. Das große Baumsammeln vor Weihnachten ist eines seiner Leib- und Magenprojekte. Er kann sich nicht erinnern, dass die Aktion jemals groß beworben wurde. Das Ganze habe sich eher durch Mund-zu-Mund-Propaganda herumgesprochen. Gerade in den Odenwald-Ortsteilen sei die Suche nach ausgedienten Vorgarten-Bäumen immer wieder von Erfolg gekrönt.

Herr Eck, vor der St. Laurentius-Kirche steht wieder ein besonders prächtiger Weihnachtsbaum. Wo haben Sie den her?

Der Baum stammt aus der Leharstraße in Sulzbach. Der Vorgarten des Besitzers bot nicht mehr genug Platz, deshalb musste der Baum weg.

Wie haben Sie es denn geschafft, den Baum so zu fällen und zu transportieren, dass er danach immer noch ansehnlich ist?

Wir haben einen Lastwagen, der mit einem Greifarm ausgestattet ist. Den können wir bis zu sechs Meter weit ausfahren. Bevor wir den Baum absägen, hebt ihn der Greifarm auf Spannung - sodass der Baum nach dem Sägen in der Luft schwebt. Dabei müssen wir allerdings die Schwerpunkte des Baums berücksichtigen und weitere Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Sonst kann es passieren, dass der Baum anfängt, in der Luft zu pendeln. Der Greifarm hebt den Baum dann auch auf den Lastwagen.

Wie kamen Sie denn auf die Idee, die Weihnachtsbäume aus den Gärten der Bürger zu holen?

Das machen wir bestimmt schon seit 20 Jahren. So hat es sich herumgesprochen, dass die Stadt Bäume abholt, wenn diese wegmüssen. Die Grundstückbesitzer melden sich dann vorzeitig an. Fürs nächste Jahr gibt es auch schon Vorbestellungen. Für die Bürger ist das kostenlos. Aber auch wir haben auf diese Weise die Chance, an große Bäume zu kommen. Wir können mit unserem Lastwagen ja nicht einfach so in eine Schonung im Wald fahren.

Mit dem Schmücken der Bäume haben Sie wohl mehr Arbeit als gewöhnliche Familien.

Das machen wir vom Bauhof nicht bei allen Bäumen. Bei einigen Exemplaren übernehmen das die Stadtwerke Weinheim. Da sind die Aufgaben ziemlich aufgesplittet.

Was passiert mit den Bäumen, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist?

Dann müssen die Bäume fachgerecht entsorgt werden. Das bedeutet, dass sie abtransportiert, zersägt und anschließend gehäckselt werden.

Wie reagieren denn die Grundstücksbesitzer, wenn Sie und Ihre Kollegen anrücken, um ihre alten Bäume zu fällen?

Die sind durchaus gefasst. Sie haben sich ja selbst entschieden, dass der Baum wegmuss. Die meisten wollen aber von uns wissen, wo die Bäume hinkommen. Dann können Sie in die Stadt oder in einen der Ortsteile fahren und noch mal ein Foto von sich und ihrem Baum machen.