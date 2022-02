Von Günther Grosch

Weinheim. Von den 178 Beschäftigten im GRN-Betreuungszentrum Weinheim hat in den vergangenen Monaten angesichts der für Mitte März angekündigten Impfpflicht für Pflegemitarbeitende niemand gekündigt oder sich um einen anderen Beruf bemüht. Das sagte Geschäftsführer Henning Hesselmann der RNZ. Danach sind 82,6 Prozent der Pflegekräfte vollständig geimpft, 49,4 Prozent "geboostert" und 4,5 Prozent genesen. Vor allem mit den "noch nicht absehbaren Folgen der Impfung" hätten Skeptiker ihre bisherige Weigerung begründet, an den von den GRN betrieblich organisierten Aktionen teilzunehmen, so Hesselmann.

Eine mögliche allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren werde von vielen, aber nicht allen Mitarbeitenden befürwortet, ergänzte der Geschäftsführer. Er selbst begrüßt die allgemeine Impfpflicht "mit Ausnahme derjenigen Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie aller Minderjährigen". Seitdem die Impflicht für Gesundheitsberufe und Pflege beschlossen wurde, müsse man hinsichtlich des Stichtags am 15. März bereits darauf achten, dass bei allen Neueinstellungen der vollständige Impfschutz vorliege, machte Hesselmann klar: "Zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme muss eine Boosterimpfung vorliegen, falls die Gültigkeit der zweiten Impfung bereits abgelaufen sein sollte."

Er ist der Meinung, dass eine Impfpflicht nur für bestimmte Berufsgruppen nicht gerechtfertigt sei. Es könne nicht sein, argumentierte Hesselmann, dass die in der medizinisch-pflegerischen Branche tätigen Menschen, die zu Beginn der Pandemie von der Politik und der Öffentlichkeit noch beklatscht wurden, jetzt als Sündenböcke herhalten müssten, "weil sie nun die vulnerablen Gruppen besonders gefährden".

Und: Die Impfquote bei den in Pflege und Medizin tätigen Menschen liege deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Im Umkehrschluss stelle sich für ihn daher die Frage, warum dann nicht alle im öffentlichen Bereich oder im Staatsdienst beschäftigten Menschen wie Polizisten, Feuerwehr, Lehrkräfte oder Erzieherinnen einer Impfpflicht unterzogen würden, sagte Hesselmann. Schließlich hätten auch diese allesamt sehr viele berufliche Kontakte, bei welchen es jederzeit – genauso wie in Gesundheitseinrichtungen – zu einem Ausbruche kommen könne.

Zusammenfassend sei zu sagen, so Hesselmann, dass eine Impfung in der momentanen Situation ein Akt des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Solidarität ist und deshalb seiner Meinung nach für alle verpflichtend sein sollte. Die Impfquote der durch das GRN-Betreuungszentrum versorgten Menschen liegt - Stand Ende Januar – bei 86,2 Prozent, der Anteil der Ungeimpften bei 13,8 Prozent. Hier müsse man unterscheiden zwischen klar orientierten Menschen und Personen, die an Demenz oder psychischen Erkrankungen litten, so Hesselmann. Seien Bewohner entscheidungsfähig und in der Lage, klar und selbstständig über eine eventuelle Impfung zu urteilen, gehe man mit ihnen in die Diskussion, wenn sie noch nicht vakziniert seien. Man versuche dann, sie zu überzeugen.

Auch im Bodelschwingh-Heim sind nach Angaben von Geschäftsführer Christian Rupp unter den gut 200 Beschäftigten die Tendenzen zu einem möglichen Berufswechsel bisher nur in geringem Ausmaß festzustellen. Lediglich eine Auszubildende habe sich für eine Umorientierung in einen anderen Beruf entschieden. Etwa ein Dutzend Mitarbeitende würden einen Ausstieg aus der Pflege erwägen.

Als Gründe würden sie "Ängste gegenüber den neuen eingesetzten mRNA-Impfstoffen und die damit verbundene Sorge vor Nebenwirkungen und Langzeitfolgen" angeben. Angesichts eines Anteils von derzeit knapp 90 Prozent an Geimpften stelle sich die Bereitschaft zum Impfen im Bodelschwingh-Heim dennoch als "sehr hoch" dar, so Rupp.

Die Frage nach einer Impfpflicht für das Personal sieht Rupp kritisch. Die Mitarbeiter des Bodelschwingh-Heims leisteten seit Beginn der Pandemie eine herausragende Arbeit, zollte ihnen der Geschäftsführer "uneingeschränktes Lob, Respekt und Anerkennung". 2020 hätten sie für ihre Arbeit "Beifall von den Balkonen" bekommen. Im selben Jahr habe man zweimal einen Ausbruch in der Einrichtung gehabt. "Beim ersten hatten wir nicht einmal ausreichend Schutzmasken zur Verfügung, mussten uns mit selbst genähten Masken behelfen und die Menschen auch ohne Impfschutz versorgen", erinnerte sich Rupp.

Kritischer Blick auf die Impfpflicht

Im Jahr darauf seien die Mitarbeitenden neben den Bewohnern die ersten gewesen, die sich hätten impfen lassen. Somit hätten sie wieder frühzeitig einen gesellschaftlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet, erklärte Rupp. Die selben Mitarbeitenden von damals, die bis heute noch nicht geimpft seien, aber bisher diese hervorragende Arbeit geleistet hätten, sollten nun nicht mehr arbeiten gehen dürfen. Für die Geschäftsführung sei es nicht nachvollziehbar, "warum Pflegekräfte der Impfpflicht unterliegen, um in erster Linie die vulnerablen Gruppen zu schützen, während genau diese Gruppe sich nicht impfen lassen muss". Auch die Angehörigen der Bewohner unterlägen nicht der Impfpflicht. Dies sei in seinen Augen "paradox", so Rupp.

Aktuell sind nach neun Impfterminen in der Einrichtung im Jahr 2021 rund 94 Prozent der Heimbewohner zweifach geimpft, davon 86 Prozent geboostert. Wegen der ausreichend hohen Impfquote dürfen auch ungeimpfte Bewohner bei den Mahlzeiten in Gemeinschaft teilnehmen.

Schließlich stellt die einrichtungsbezogene Impfpflicht einen erheblichen bürokratischen Aufwand dar. Kontrolle und Meldungen würden viele Einrichtungsträger und die Gesundheitsämter zusätzlich belasten, ist Rupp überzeugt. Schon heute änderten sich die Bestimmungen fast täglich. "Wer gestern noch als genesen galt, ist dies heute nicht mehr. Wer gestern nur eine Impfung brauchte, benötigt nun noch weitere", so Rupp.

Abzuwarten bleibt nach Ansicht Rupps zudem die aktuelle politische Diskussion zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, "bei der sich Änderungen abzeichnen". Dieser Impfpflicht unterliegen alle Personen mit Bewohnerkontakt. Damit sind automatisch andere Berufsgruppen wie Therapeuten, Ärzte, Geistliche, Fußpflegerinnen, Friseure oder Handwerksbetriebe betroffen – "während auf der anderen Seite für Angehörige, die eine Betreuung für Bewohner übernommen haben, keine Impfpflicht besteht", so Rupp.