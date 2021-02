Von Günther Grosch

Weinheim. Es klappert wieder rund um den Weinheimer Betriebshof des Gewässeramtes, der "zwischen den Dämmen" an der Weschnitz liegt. "Die ersten Weißstörche sind aus ihrem Winterquartier im Süden wieder da", hat Hobbyornithologe Dietmar Matt beobachtet. Die Adebare sind früh dran, was die Vermutung nahelegt, dass die Rückkehrer im Herbst nicht bis Afrika, sondern nur bis Frankreich oder Spanien gezogen sind. "Störche gelten als Vorboten des Frühlings", sagt Matt, der viele Jahre lang Vorsitzender des Weinheimer Naturschutzbundes (Nabu) war. Auf den Frühling hatten die zuletzt niedrigen Temperaturen nicht hingedeutet. Doch was bedeuten die Minustemperaturen, mit denen sich der Winter mit voller Kraft zurückgemeldet hatte, für die großen Vögel?

"Störche haben ihre Daunenjacke immer dabei", sagt der Vogelexperte und schmunzelt: "Wenn es kalt ist, plustern sie sich auf. Dadurch entsteht ein Luftpolster, das vor Kälte schützt und die Körperwärme hält." Zwar kann auch über die Füße und die langen Beine Wärme verloren gehen; doch wie Enten und Gänse verfügen auch Störche über eine Art eingebauten Wärmetauscher: Das vom Herzen wegströmende Blut gibt seine Temperatur an das Blut ab, das wieder zum Zentralorgan zurückfließt.

Für die Tiere sei es eine gute Entscheidung gewesen, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf den afrikanischen Kontinent gereist sind. Das hätte nicht nur viel Energie gekostet, sondern wäre auch mit Risiken verbunden gewesen. Nicht umsonst kommt meist nur etwas mehr als die Hälfte der Tiere wieder von dort zurück.

Doch wie verläuft der Flug überhaupt? Störche aus dieser Region nehmen meist die "Westroute". Über Frankreich und Spanien sind es mehr als 6000 Kilometer "Luftlinie" bis Nord- und Westafrika, eventuell sogar bis nach Ghana. Die Vögel mit ihrer Größe von rund 115 Zentimetern und einer Flügelspannweite von bis zu 165 Zentimetern fliegen zwischen 80 und 100 Kilometer pro Tag. "Bei Rückenwind sogar mehr", erklärt Matt. Weil Störche "Gleitflieger" und keine "Schlagflieger" sind, benötigen sie die Aufwinde.

Wegen der unterschiedlichen Flugrouten spricht die Fachwelt von "Ost"- und "Westziehern", erläutert Matt. Die Grenzlinie zieht sich vom Ijsselmeer in den Niederlanden über den Harz und bis ins Alpenvorland. "Westbrüter", das sind rund 17 Prozent aller Weißstörche, überwintern gern in der südlichen Sahelzone. "Ostbrüter" lösen ihr Flugticket über die Türkei, den Nahen Osten und dann in Richtung Ost- oder Südafrika. In unserer Region finden sich jedoch vermehrt Störche, die gar nicht mehr in den Süden ziehen, sondern lieber in unseren Gefilden bleiben.

Die meisten von ihnen stammen aus Wiederansiedlungsprojekten, wie sie die Vogelfreunde in Heddesheim seit einigen Jahren erfolgreich betreiben. Diese Störche haben es nie gelernt, mit ihresgleichen auf die Reise zu gehen. Wenn sie sich dann mit wilden Artgenossen paaren, bleiben auch diese oft hier. Dadurch nimmt auch in der Region die Zahl der Störche zu, die hier sesshaft sind und bleiben.

Denn auch das Nahrungsangebot ist bei uns ausreichend. Selbst dann, wenn wie aktuell eine Schneedecke über der Landschaft liegt. Die Vögel machen es in diesem Fall wie in Spanien, wo sie sich auf den Müllkippen durchfressen. Bei uns fliegen sie zur nächsten Kompostieranlage, wo es das ganze Jahr über Mäuse zuhauf gibt. Im Notfall können Störche aber auch ein bis zwei Wochen ohne Futter auskommen. Seit der Jahrtausendwende, so Matt in seinem kürzlich erschienen Buch "Die Vogelwelt Weinheims", erbrütet auf der Weinheimer Gemarkung "Zwischen den Dämmen" im Betriebshof der Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein auf einem Holzmast alljährlich ein Weißstorch-Paar meist bis zu vier Jungvögel. Dies ist unter anderem dem Initiator der Storchenwiederansiedlung, dem ehemaligen Betriebsleiter Heinz Hofer, sowie den Stadtwerken Weinheim zu verdanken. Durch den ehemaligen "Storchenbeauftragten" des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Walther Feld, und Naturschutzwart Dietmar Matt erfuhren seitdem die Ansiedlung und die alljährliche Beringung der Jungvögel fachmännische Unterstützung.

Die früheste Meldung über Weißstörche erfolgte nach Recherchen von Matt übrigens im Jahr 1893 durch den Weinheimer Vogelkundler Julius Ziegler.