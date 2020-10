Sehen die Zukunft in der E-Mobilität: die Bürgermeister Benjamin Köpfle (von links), Jürgen Kirchner und Manuel Just, Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg sowie Stadtwerke-Chef Peter Krämer. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. "Wir sind endgültig in der E-Mobilität 2.0 angekommen." Stolz sprach aus Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer, als er am Freitag im Beisein von Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just, dem Hemsbacher Bürgermeister Jürgen Kirchner, Bürgermeister Benjamin Köpfle (Laudenbach) und Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg aus Lampertheim-Hüttenfeld eine weitere (Doppel-)Ladesäule für Elektroautos auf dem Parkplatz der Stadtwerke am Breitwieserweg einweihte. Mit den elf Standorten von Ladesäulen in der Zweiburgenstadt, zwei in Hemsbach sowie jeweils einem in Hüttenfeld und Laudenbach können Automobilisten nun an insgesamt 15 Stellen Saft für die Akkus ihrer fahrbaren Untersätze zapfen.

"Die Bergstraße setzt damit ein starkes Zeichen für die Elektromobilität und für den Umweltschutz", betonte Krämer. Gleichzeitig nehme "in und um Weinheim herum" die Verkehrswende an Fahrt auf. Insgesamt seien in den vergangenen Wochen sechs Stationen in der Zweiburgenstadt umgerüstet und ins System des Ladeverbundes "E-Laden" integriert worden, so Krämer.

Bei dem Verbund handelt es sich um einen kommunalen Zusammenschluss der Stadtwerke Bretten, Bruchsal, Baden-Baden, Bühl, Ettlingen und Pforzheim sowie der Gemeindewerke Niefern-Öschelbronn. Krämer: "Gemeinsam werden damit eichrechtskonform rund 200 Ladepunkte im nördlichen Baden-Württemberg betrieben." Daneben haben Elektro-Automobilisten bundesweit Zugriff auf rund 18.000 Ladepunkte.

Neben der Bereitstellung von finanziellen Mitteln für rund ein weiteres Dutzend Ladesäulen kündigte Krämer an, Konzepte für Gewerbetreibende zu entwickeln – sofern diese Plätze für E-Ladestationen zur Verfügung stellen wollen. Angestrebt werden auch Lösungen für Garagen unter Mehrfamilienhäusern.

"Erst die App, dann der Strom", lautet die Zauberformel für die Nutzung des Angebots im "E-Laden"-Verbund. Die App ist kostenfrei für Android-Smartphones und iPhones. Nach einer einmaligen Registrierung stehen alle 200 Ladepunkte des Verbunds offen. Das Zugangs- und Ladesystem ist dann überall gleich. Darüber hinaus kann auch eine RFID-Kundenkarte genutzt werden. RFID steht für "Radio Frequency Identification". Dabei überträgt ein Chip mit Radiowellen gespeicherte Informationen an ein Lesegerät. Zunächst war diese Technik auf Warenetiketten beschränkt, aber mittlerweile weist sie darüber hinaus. Die entsprechende Kundenkarte ist bei den Stadtwerken erhältlich und kann online beantragt werden. Möglich ist aber auch ein Ad-hoc-Laden ohne Registrierung. In diesem Fall muss der Nutzer einfach den QR-Code an der Station scannen und den Ladevorgang via Kreditkartenzahlung freischalten.

In Hüttenfeld gebe es bereits rund ein Dutzend Ladestationen in privaten Garagen, so Ortsvorsteher Berg. In den ersten vier Wochen seit der Inbetriebnahme seien bereits neun Ladevorgänge registriert worden, wusste Krämer entsprechende Zahlen auch für die anderen Standorte. "Spitze" in Weinheim ist die Ladesäule an der Rote Turm Straße mit 35 Ladevorgängen, 13 Ladevorgänge weist die Säule am Hauptbahnhof aus, Hemsbach ist mit bisher zehn, Laudenbach mit vier Aufladungen notiert. Die Henne-Ei-Frage stelle sich bei Elektro-Fahrzeugen und der dazugehörigen Infrastruktur nicht, sagte OB Just: Sobald die Infrastruktur in den Kommunen ausreichend stark ausgebaut sei, folgten die E-Autos. Den Städten und Gemeinden komme hierbei eine Vorbildfunktion zu, so Laudenbachs Bürgermeister Köpfle. Angesichts der steigenden Anzahl von "Wall-Boxen", die Verbraucher in Privatgaragen einrichten, hege er keinen Zweifel an der Zukunft der E-Mobilität. Diese werde "mit Vehemenz" kommen.

Der Hemsbacher Bürgermeister Kirchner sah in die nähere Zukunft und kündigte einen weiteren Ladepunkt an der dortigen "alla hopp!"-Anlage an. Praktisch: Ganz in der Nähe ist der Wiesensee, der ebenfalls Erholungssuchende anzieht. Im Rückblick erinnerte Krämer daran, dass die Stadtwerke schon 1993 als "E-Pioniere" vorangeschritten seien. Damals fuhr bereits sein Vorgänger Egon Menzel (1983-2007) ein elektrisch angetriebenes Auto. Dass man den damaligen Geschäftsführer öfter abholen musste, weil der Wagen liegen geblieben war, verhehlte Krämer indes nicht.

Mittel- bis langfristig habe auch er eine Umstellung des städtischen Fuhrparks auf E-Fahrzeuge auf dem Schirm, so OB Just. Ein Austausch ergebe aber erst Sinn, wenn ein vernünftiges und passendes Angebot auf dem Markt sei und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmten.