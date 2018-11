Von Günther Grosch

Weinheim. "Weinheim isst veggie": Und das seit fünf Jahren mit anhaltendem Erfolg. Woran die seinerzeit acht Gründungsmitglieder der Weinheimer Veggie-Gruppe um ihren Ideengeber, Motor und Sprecher Wolfgang A. Zotz allerdings auch keinen Tag lang gezweifelt haben. Ist vegetarisch oder vegan anstelle von Fleisch essen doch nicht nur gesund, sondern auch gut für den Klimaschutz.

Gefeiert wird das Jubiläum am Sonntag, 2. Dezember, im Modernen Theater: mit einer Veggie-Matinee mit Musik, Film, Kabarett und vegetarischem und veganem Essen. Die Mitglieder der Veggie-Gruppe hatten jetzt aber noch aus einem anderen Grund zum Pressegespräch eingeladen.

"Veggie-Vater" Zotz will zum Jubiläum ins zweite Glied zurücktreten und sein Veggie-Essbesteck zumindest symbolisch an die Agrarwissenschaftlerin Sabine Müllner als neue Sprecherin der inzwischen 15 Mitglieder zählenden Gruppe weiterreichen. Wenig - "Ein Ma(h)l wöchentlich" - oder am besten überhaupt kein Fleisch zu essen, sei nicht nur gut für die eigene Gesundheit, sondern auch für Umwelt und Klima, so Zotz. Kein anderer Sektor trage so massiv zum Verlust der Artenvielfalt, der Rodung von Wäldern und der Zerstörung des Klimas bei wie die industrielle Fleischproduktion. Hinzu komme die Belastung der Gesundheitssysteme und nicht zuletzt das Leid der Tiere.

Es sei höchste Zeit, zu handeln, mahnt Zotz. Allein die Produktion von Fleisch verursacht deutlich mehr Klima schädigendes Kohlenstoffdioxid als der Anbau von Gemüse und Obst. "Deshalb müssen Sie zwar nicht gleich Vegetarier werden. Aber der Umwelt zuliebe sollten Sie den Verzehr von Fleisch möglichst stark reduzieren", appelliert er an die Verbraucher. Eine Ernährung ohne Fleisch- und Milchprodukte verringert den ökologischen Fußabdruck im Ernährungsbereich um 87 Prozent, hatte Zotz das entsprechende Zahlenmaterial parat. Ein deutschlandweiter Veggietag pro Woche entspräche einer jährlichen Einsparung der Klimagase von sechs Millionen Autos.

In Weinheim fiel die Einführung des damals ersten Veggie-Tags in der Rhein-Neckar-Region auf fruchtbaren Boden. 30 Restaurants und Gastwirtschaften, Schulmensen und Firmenkantinen erklärten sich solidarisch und nahmen einmal pro Woche zumindest ein vegetarisches Gericht auf die Speisekarte.

Auch wenn fünf Jahre später davon nur noch 14 "Veggie-Zertifizierte" übrig geblieben sind: Veggie ist in Weinheim seitdem nicht nur bei "eingefleischten" Vegetariern in aller Munde, sondern vielen auch einen Fingerdruck auf den Facebook-"Like"-Button der Weinheimer Veggies wert.

"Veggie ist in Weinheim zu einem Selbstläufer geworden", verweist Stadtsprecher Roland Kern mit Blick auf das Tourismusgeschäft und auf den Imagegewinn für die Zweiburgenstadt: "Wer weiß, dass er hier mehr als ein Dutzend zertifizierter Veggie-Restaurants vorfindet, kommt noch einmal so gerne zu einem Besuch hierher." Auf keinen Fall wolle man allerdings die eigenen vegetarischen und veganen Essgewohnheiten zur verbindlichen Moral oder gar zum Dogma erklären, so Zotz. Dem Veggie-Team gehe es allein darum, bewusst zu machen, was es für Mensch, Natur, Klima und natürliche Ressourcen bedeutet, Fleisch zu essen: "Weinheim kann die Welt nicht retten, aber seinen bescheidenen Anteil dazu beitragen."

Mit Blick auf die Zukunft will man die Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen intensivieren: "Über die Kinder können wir die Eltern erreichen", sagt Katja Görtz. Für Vorträge in den Kitas und im Schulunterricht wurde die Thematik theoretisch aufbereitet, während der Zugang und die Umsetzung in der Praxis durch von den Kindern selbst zubereitetes vegetarisches Essen erfolgt. Görtz: "Die positive Rückmeldung ist immer hoch."

Die Veggie-Matinee beginnt am Sonntag, 2. Dezember, 11 Uhr, im Modernen Theater mit einem Sektempfang zu Live-Musik von Jochen Pöhlert und Luisa Bökenfeld sowie Kabarett mit Markus Weber. Von 11.45 Uhr an läuft der Film "Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon" mit Elmar Wepper in der Hauptrolle. Nach dem Film gib es vegetarisches und veganes Fingerfood zu neun Euro.