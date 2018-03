Von Günther Grosch

Weinheim. Rund zwei Dutzend Feuerwehrautos aus der Zweiburgenstadt und der Region bildeten rund um die Stadthalle eine Art Wagenburg. Gerade so, als wollten sie den Mann, der als Kommandant 20 Jahre an der Spitze der Weinheimer Floriansjünger gestanden hatte, nicht aus ihrer Mitte entlassen. Gemeint ist Reinhold Albrecht, dem das rote Kommandantenauto und die blaue Uniform fast schon in die Wiege gelegt waren.

Oberbürgermeister Heiner Bernhard redete in seiner Laudatio nicht lange um den heißen Brei herum, während die Feuerwehrkameraden ihren "Chef" am Ende mit Standing Ovations verabschiedeten. Schon die Art der Feier, so der OB, lasse darauf schließen, dass es sich um eine besonders prägende Persönlichkeit der Stadt handeln müsse.

Mit Albrecht, der zwei Tage zuvor 60 Jahre alt geworden war, verabschiede man einen Kommandanten in den Ruhestand, der Beruf und Hobby vereint habe. Mehr noch: "Der sich der Feuerwehr mit Haut und Haaren verschrieben hat, seine Uniform wie eine zweite Haut trägt und sein Leben dem Brandschutz und damit dem Schutz anderer gewidmet hat."

Dass dies so kommen musste, sei schon von Anfang an klar gewesen, dröselte Bernhard die Lebensgeschichte Albrechts auf. Denn Reinholds hochschwangere Mutter Ruth wurde auf dem Weg zur Geburt ihres Sohnes tatsächlich mit dem roten VW-Käfer Cabrio des damaligen Kommandanten und guten Freundes der Feuerwehrfamilie Albrecht, Dieter Neitzel, in die Klinik gefahren: "Als sich der kleine Reinhold rascher ankündigte als gedacht, ließ man im Hause Albrecht nichts anbrennen und rief nach Onkel Dieter."

Als "Teenager im Blauen Rock" trat Reinhold bereits mit 13 Jahren in die Feuerwehr ein. Er lernte Fernmeldetechniker und auf dem zweiten Bildungsweg Nachrichtentechnik. Keine schlechte Vorbildung für jemanden, "der in seinem weiteren Leben ein Funkgerät trägt, als sei es festgewachsen", so Bernhard. 1991, als die Stadt einen Sachbearbeiter für die Feuerwehr und den Katastrophen-Schutz suchte, machte der damals 33-Jährige sein Hobby zum Beruf. Sechs Jahre später - nach der Staatsprüfung zum Gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst - wurde Albrecht zunächst ehrenamtlicher Feuerwehrkommandant. Im Oktober 1998 schließlich Stadtbrandmeister und hauptamtlicher Kommandant.

In den darauffolgenden Jahren passte Albrecht die Wehr den rasch wachsenden Erfordernissen an und entwickelte diese konsequent weiter. Als Stichworte stehen hier die Gründung der Jugendfeuerwehren in den Stadtteilen, fortgesetzt mit der ersten Kinderfeuerwehr im Rhein-Neckar-Kreis sowie neuen Arbeitsbereichen wie den "Helfern vor Ort" und den "Feuerwehrseelsorgern".

Albrecht habe die Freiwillige Feuerwehr Weinheim weitergebracht und für die Zukunft hervorragend aufgestellt, bedankte sich Bernhard auch im Namen der Bürger, deren Sicherheit durch Albrechts Wirken und das seiner Mannschaft ein hohes Niveau erreicht habe: "Die Weinheimer Wehr ist in der Region spitze!"

Deshalb, so der OB abschließend, werde man noch lange von der "Ära Reinhold Albrecht" reden. Dessen Aktivitäten im "Blauen Rock" allerdings noch nicht zu Ende sind. Der "Jung-Pensionär" werde ab sofort wieder zum normalen Feuerwehrmann, der "Häuptling wieder zum Indianer". Man sehe Albrecht an, dass er sich darauf freue "und noch immer Feuer und Flamme ist für den Dienst im Einsatz".

An der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim hätten schon immer prägende Personen gestanden, nannte der langjährige Landesbranddirektor und jetzige Ministerialdirigent im baden-württembergischen Innenministerium, Professor Hermann Schröder, der aus Dossenheim stammt, Namen wie Karl Kreis, Dieter Neitzel und Hermann Franzmann.

1978 habe er Albrecht bei der Jugendfeuerwehr kennen und schätzen gelernt. Albrecht habe seine ehrenamtlich tätige Mannschaft so geführt, dass diese "Professionelles leisten" konnte, verglich Schröder Albrechts Führungsstil mit dem eines "guten Hirten": "Mit hoher Sicherheitskompetenz Sorge zu tragen für seine Kameraden und die Bürgerschaft zeichnet diesen Hirten aus." Darüber hinaus zeichne "den Menschen Albrecht" ein "extremes Rückgrat" aus. Er sei für seine Ideen geradestanden, auch wenn’s mal regnete: "Am Ende stand immer die Sonne."

Ein Einsatz kann von heute auf morgen alles verändern": Er wisse, wie oft sie mit Bangen und Sorge auf seine gesunde Rückkehr von einem Einsatz gewartet hätten, dankte Albrecht seiner Ehefrau Manuela und seinen Kindern Max und Lina. Aber auch seine Stellvertreter und die gesamte Truppe schloss er in seinen Dank ein: "Ohne gemeinsames Handeln hätten wir es nicht geschafft."

Während eines einwöchigen Aufenthalts in einem Kloster habe er "gelernt loszulassen". Es gibt auch noch "etwas anderes als rote Autos", versprach Albrecht seinen Handballfreunden, öfter ins Training zu kommen. Und dann ist da auch noch die Laienschauspielerei im "Holzwurm-Theater", die er als Hobby entdeckt hat. Im neuesten Stück spielt er eine Rolle.

Es handele sich nur um einen Funktions- und Stabwechsel: "Reinhold bleibt uns als Feuerwehrmann erhalten", tröstete der Abteilungskommandant Stadt, Ralf Mittelbach, die Kameraden.

Und überreichte in deren Namen als Abschiedsgeschenk eine kunstvoll gearbeitete "Flammen-Skulptur" sowie einen Gutschein für Heimspiele der Mannheimer "Adler": "Block 402". Umrahmt wurde die Feierstunde von der Band "Waiting for Frank".