Weinheim. (RNZ) Der Friedrich-Ebert-Ring in der Weinheimer Weststadt wird zum Forschungsgebiet. Er weckte das Interesse der 24-jährigen Jung-Wissenschaftlerin Shanna Beron. Sie untersucht das Quartier im Herzen der Weststadt für ihre Masterarbeit im Fach Stadt- und Regionalentwicklung an der Technischen Universität Kaiserslautern.

Der Friedrich-Ebert-Ring ist ein typisches Wohnbaugebiet der 60er-Jahre, zumindest was die alten Bundesländer der Republik angeht. Fast jedes dritte Wohngebäude im Westen Deutschlands, das in den 50er- bis 70er-Jahren gebaut worden ist, ist ein Einfamilienhaus. Das passt seit einiger Zeit nicht mehr ganz zur gesellschaftlichen Entwicklung, die vom demografischen Wandel geprägt ist. Die Menschen werden älter und vielleicht früher einsam. "Das verändert die Ansprüche an das Wohnumfeld", sagt die Masterstudentin Beron. Dazu kommen steigende Energieanforderungen an Gebäude. Auch das war in den 60er-Jahren noch kein Thema.

Die 24-jährige Jung-Wissenschaftlerin wird sich in nächster Zeit öfter im Friedrich-Ebert-Ring aufhalten. Sie untersucht das Quartier und seine Entwicklungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Die Universität hatte das Gebiet von sich aus definiert und gefunden. Ziel der Arbeit ist die Ausarbeitung von Vorschlägen für den künftigen Umgang mit dem Wohngebiet.

Die angehende Stadtplanerin wird in nächster Zeit Ortsbegehungen unternehmen, zum Teil auch in Begleitung von Mitarbeitern der Universität und der Stadt. Ihr Ziel ist es, mit Bewohnern über die Wohnsiedlung zu sprechen und die Anwohner ganz bewusst in das Projekt einzubeziehen. "Eine rege Beteiligung wäre sehr wünschenswert", sagt sie. Denn sie weiß auch: "Die in der Siedlung lebenden Menschen kennen ihre Bedürfnisse am besten und sind so in der Lage, Vor- und Nachteile ihres Lebensumfeldes einzuschätzen und mit ihrer Meinung ganz wesentlich zum Prozess beizutragen." Für die Masterarbeit wird es eine Kooperation zwischen der Technischen Universität Kaiserslautern und der Stadt Weinheim geben. Die Stadt wird über das Vorgehen auf dem Laufenden gehalten, hat Mitspracherecht und erhält die Ausarbeitungen.