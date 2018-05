Von Günther Grosch

Weinheim. "Die schwarze Null steht" und "Wir sind im Zeitplan." "Alle Maßnahmen des ersten Bauabschnitts werden rechtzeitig vor Beginn des Landesturnfests vom 30. Mai bis zum 3. Juni fertig." Die wichtigsten Antworten gab Architekt Bernd Kopp beim "Vor-Ort-Termin" ungefragt. Mit der Einhaltung der veranschlagten 2,93 Millionen Euro an Ausgaben zur Sanierung und Modernisierung eines Teils der Dietrich-Bonhoeffer-Schulsporthalle brauchen sich Verwaltung, Gemeinderat und Stadtkämmerer Jörg Soballa weder "einen Kopf" um eventuelle Mehrausgaben noch Sorgen wegen des Spielorts oder der in 76 Klassenzimmern gegebenen Übernachtungsmöglichkeiten für rund 1200 Sportler machen.

Nackte Teeküche könnte noch "Chaos" verursachen

Mehr noch: Was die finanziellen Mittel betrifft, bleibt möglicherweise noch ein Bonus für eine Abdichtung der Flachdachkonstruktion der Terrasse übrig, so Kopp. Wie notwendig dies wäre, zeigen die aktuellen Wassereinbrüche und Wasserlachen auf dem Fußboden. Diese Arbeiten sollen allerdings erst im Juli angegangen werden: "Bis dahin bleibt die Decke an verschiedenen Stellen offen. Darunter stehende Eimer müssen das eindringende Wasser auffangen."

Jetzt inspizierten Verwaltungsvertreter und Gemeinderäte beim "offiziellen Baustellenrundgang" die Örtlichkeiten, die bis auf Kleinigkeiten nur noch wenig an die vor gut zehn Monaten eingerichtete Baustelle erinnern. So ist auch nichts von den rund eine Million "versteckten" Euro zu sehen, welche die "kleinen" Hallen 4 und 5, die Sanitär- und Umkleideräume sowie Duschen "im Verborgenen" auf Vordermann gebracht haben.

Allein zwölf Kilometer Stark- und Schwachstromkabel wurden für die "unsichtbar" funktionierende, intelligente Lüftungsanlage und die Einrichtung der 257 modernen, 35.000 Kilowattstunden Energie einsparenden LED-Leuchtmittel verlegt. Einsparungspotenzial für die Stadt gegenüber den alten Stromfressern: Rund 60.000 Euro pro Jahr. Die quasi mitdenkende und mitfühlende Lüftungsanlage ist mit Feuchte- und CO2-Fühlern ausgestattet, die sie, "wenn erforderlich", bei Bedarf automatisch in Betrieb setzt und jeglichem Schimmelbefall durch unzureichende Belüftung ausschließt. Hinzu gesellt sich eine energieeffiziente Wärmerückgewinnung sowie eine Frischwassereinspeisung.

Auch wenn die Kleiderspinde noch fehlen: Der Eindruck in den hell gefliesten Sanitär- und Umkleideräumen ruft ebenfalls ungeteilte Bewunderung hervor. "In einem Amokfall dienen diese Räume zugleich als Rückzugsbereiche für Schüler und Lehrer", so Schulleiterin Gudrun Aisenbrey zu diesem wichtigen Detail.

Fragende und ungläubige Blicke der Baustelleninspizienten dagegen in der 25 Quadratmeter großen "nackigen Teeküche". Weder ein Waschbecken noch anderes "Küchen"-Inventar ist vorhanden - "und war in der Ausschreibung auch gar nicht enthalten", wie Kopp erklärt.

Der Raum ist von seinen regelmäßigen Nutzern - der TSG Lützelsachsen, dem TV Wünschmichelbach, dem TV Oberflockenbach, der TSG Weinheim und dem Tischtennisverein West - selbst mit Mobiliar einzurichten. "Eine Grundausstattung mit Edelstahl-Abstellfläche und Waschgelegenheit muss auf jeden Fall her", war man sich einig und reichte die Forderung an den Gemeinderat weiter. "Das wird sonst eine Müllhalde, wenn jeder etwas reinstellt."

Und wie soll es weitergehen? Aisenbrey vertraut darauf, dass auch der zweite Bauabschnitt wie geplant realisiert wird. "Ab 2021", so Architekt Kopp, "wenn bis dahin die neue Sporthalle am Schulzentrum West in der Breslauer Straße zur Verfügung steht", soll die große DBS-Sporthalle mit ihren drei abteilbaren Spielfeldern in Angriff genommen werden.

In den jetzt sanierten Hallen 4 und 5 macht der neuverlegte, flächenelastische Linoleumboden das Sporttreiben knochen- und gelenkschonend. Hinzugekommen sind neue ausziehbare Basketballkörbe. Zwei Schwingtau-Anlagen und eine Multischaukel komplettieren die Ausstattung zusammen mit einem "Multi-Motion-Center". Ausgeklappt verbergen sich dahinter kombinierbare Sprossenwände und Kletterstangen aus Edelstahl. Schließlich garantiert die neue, sowohl den Schall mindernde wie die Anpralllast eines Körpers absorbierende Umfassungswand verminderte Verletzungsgefahren.

"Nur die alten Quecksilberdampfleuchten an der Decke strahlen zuviel Wärme ab", so der Stoßseufzer der Sporttreibenden. Auch sie werden im zweiten Bauabschnitt ersetzt, so wie die Decke insgesamt erneuert wird. "Alles jetzt in einem Zuge durchzuführen, wäre nicht nur aus finanziellen, sondern allein aus Zeitgründen unmöglich gewesen", so Kopp.