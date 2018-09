Von Philipp Weber

Weinheim. Die Pendlerparkplätze südlich des Hauptbahnhofs sind wegen der Verlegung der RNV-Haltestelle Luisenstraße weggefallen, der benachbarte Getränkehandel kann keine Plätze zur Verfügung stellen. Dennoch dürfte sich der Erwartungs-Horizont für Berufspendler am Donnerstag etwas aufgehellt haben. "Das 3-Glocken-Center bietet Parkplätze zur Miete an", so Stadtentwicklerin Tanja Franke im Verlauf der Infoveranstaltung im fast voll besetzten Foyer der Stadthalle. Ein Überblick.

Park & Ride: Gegen einen Tarif von 75 Euro im Monat öffnen sich die Schranken zu den Parkplätzen am 3-Glocken-Center. "Das sind 2,50 Euro am Tag", so ein Mitarbeiter im RNZ-Gespräch. Die Laufzeit beträgt mindestens drei Monate. Ein- und Ausfahrt ist täglich und rund um die Uhr möglich. Alle weiteren Fragen können Interessenten unter 06201/6 07 30 abklären.

Das Bauprojekt: Drei RNV-Vertreter saßen auf dem Podium: der Leiter für den Bereich Infrastruktur, Gunnar Straßburger, Projektleiterin Doris Vogt sowie Edward Schneider (Verkehrsplanung). Für die Stadt sprach Tanja Franke. Die RNV will die Haltestelle Luisenstraße von der Ost- auf die Westseite der B 3 verlegen. Künftig sollen den Fahrgästen neue, 63 Meter lange Bahnsteige zur Verfügung stehen, alle Weg-Beziehungen - auch zum DB Hauptbahnhof - werden barrierefrei.

In der Mannheimer Straße sollen die RNV-Bahnen im eigenen "Bahnkörper" unterwegs sein. Zwischen den Schienen soll Gras wachsen, was die Bahnen leiser macht. RNV-Infrastrukturchef Straßburger erklärte der RNZ: "Das ist der Effekt, den Sie in Tonstudios finden." Auch dort gibt es keine glatten Flächen, die Schall reflektieren." Zudem wollen Stadt und RNV die Zahl der Gleisquerungen beschränken. Das traf nicht nur auf Gegenliebe.

Der Zeitplan: Die Vorbereitungen zur Verlegung der Haltestelle Luisenstraße laufen seit Montag - was den "kurzen" Wegfall der Linksabbiegerspur am Postknoten zur Folge hat, wie etliche Autofahrer bereits festgestellt haben. Wer zur Autobahnauffahrt will, sollte die Umleitungen über die Westtangente nutzen.

Der RNV-Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Altem OEG-Bahnhof und Händelstraße läuft ab 8. Oktober. Mit einem Ende der Arbeiten in der Mannheimer Straße ist im Sommer 2019 zu rechnen. Pro Richtung soll eine Fahrspur offenbleiben. Stützwand, Treppe und Rampe für die verlegte RNV-Haltestelle sollen im Februar stehen. Die Arbeiten rund um den Hauptbahnhof dauern von Dezember bis Juni.

Wo es noch Einschränkungen gibt: Die Rechtsabbiegerspur in die Kopernikusstraße dient künftig als Haltestelle für die Ersatzbusse. In der Klausingstraße soll es Parkverbote geben, damit die Busse durchkommen. Zuhörer forderten, auch den Suezkanalweg mit Parkverboten zu versehen, um hier ein Chaos zu vermeiden. Doch: Ohne Hindernisse wird gerast.

Der Schienenersatzverkehr (SEV): Außerhalb des Baugebiets ändern sich die Fahrpläne für die RNV-Linie fünf nicht. Der SEV läuft über zwei Linien. Die Ringlinie verkehrt vom Alten OEG-Bahnhof über die Mannheimer Straße zur Händelstraße. In der Nähe des Bahnhofs - an der Brücke - gibt es einen Zwischenstopp. Die Rückfahrt geht über die Westtangente zum Alten OEG-Bahnhof zurück, mit Zwischenstopp am Rosenbrunnen.

Die Pendlerlinie fährt von Händelstraße aus an den Hauptbahnhof (ZOB). Retour geht es über die Viernheimer Straße. RNV-Mann Schneider will alles dafür tun, dass der SEV die Anschlüsse erreicht. Zu Stoßzeiten sei das aber schwierig.

Was tut die Stadt: Die Stadt will den Postknoten sicherer machen. Auch in der Mannheimer Straße plant man ergänzende Arbeiten. So sollen die Radfahrer je Richtung einen Schutzstreifen bekommen. Stadtauswärts gibt es am Ende weiter eine Fahrspur, stadteinwärts einen überbreiten Streifen, wo zwei Autos leicht versetzt nebeneinander passen.