Weinheim. (cis) Sie haben "tolle Taschen" gesammelt und gefüllte Schulranzen – Aktionen der Partnerorganisation "Gain", mit denen der Verein "That’s Whynheim" dazu beigetragen hat, Menschen in ärmeren Ländern Freude zu schenken. Tobias Henschke und Ehefrau Anke, zwei der Kräfte, die hinter dem Verein stehen, sind aber noch längst nicht müde. Ganz im Gegenteil: Derzeit werben sie dafür, dass die Stricknadeln heiß laufen. Und sie sagen: "Wir könnten noch viel mehr tun."

Dabei haben der Verein, aber auch die Henschkes selbst schon viel getan. Sechs Mal sind sie als Familie zusammen mit ihren Kindern bereits nach Lettland gereist, um Spenden vor Ort zu überbringen. Zusätzlich haben sie zwölf Transporte in der Corona-Zeit organisiert und durchgeführt, um während der Pandemie das "Gain"-Zentrallager in Gießen zu füllen mit Kleidern, Fahrrädern und Hausrat – alles zuvor in Weinheim gesammelt. Mit diesem Wissen verwundert der Satz von Tobias Henschke, der sagt: "Derzeit müssen wir noch auf die Bremse treten."

Hintergrund > Der Verein "That's Whynheim" definiert sich als Mitmachprojekt, das sich die Linderung von Armut auf die Fahnen geschrieben hat. Der Verein arbeitet eng mit der Hilfsorganisation "Gain" zusammen. Der Verein sucht weiter ein rund 1000 Quadratmeter großes, befestigtes Grundstück in Weinheim und den Ortsteilen in der Ebene. Hierfür sollen Spenden gesammelt, sortiert und projektweise Container zu Wohnraum ausgebaut werden, die dann im Anschluss nach Lettland transportiert werden. cis

Er zielt ab auf das Fehlen eines eigenen Vereinsgeländes, eigener Räumlichkeiten zum stetigen Sammeln und Sortieren der Spenden. An helfenden Händen mangelt es nicht. Allein: Leerstehende Räume oder auch ein Grundstück zu erhalten, ist in Weinheim kein Zuckerschlecken. Die Gespräche mit der Stadt blieben bisher ebenso ohne Erfolg wie die direkte Ansprache von Immobilien- oder Grundstücksbesitzern. "Wir machen es jetzt andersrum", sagt er und lächelt. Man führe alle Aktionen durch, die man sich vorgenommen hat – in der Hoffnung, dass mit der steigenden Resonanz samt Bekanntheitsgrad auch das Eigene kommt. "Vielleicht müssen die Menschen erst mal sehen, was man machen kann", sagt er.

Dafür vernetzt sich der Verein derzeit verstärkt mit Schulen: So sammelte das Kurpfalzgymnasium in Schriesheim durch einen Spendenlauf 16.000 Euro. Das Geld wurde in den Ausbau eines Containers zu einem Badezimmer für eine siebenköpfige lettische Familie gesteckt. Die Henschkes haben daran vor Ort mitgearbeitet. Ein Projekt, das sie gern auch in Weinheim machen würden im Zusammenspiel mit Schulklassen und freiwilligen Helfern.

Die 99 Schulranzen reisten zunächst von Weinheim nach Gießen und dann in arme Länder. Foto: K

Auch die Sammlung von Schulranzen kam durch den guten Draht zu den Schulen zustande: Unter Mitwirkung von unter anderem den Grundschulen in Hohensachsen und Lützelsachsen sowie der Friedrich-Grundschule gingen am Ende 99 Schulranzen auf die Reise nach Gießen und von dort aus in ärmere Länder. "Da ist noch viel möglich", ist sich Tobias Henschke sicher, dass die Kooperationen mit Schulen auch in Zukunft zu weiteren Hilfen führen werden.

Bei der neuesten Mitmachaktion allerdings wünschen sich Tobias und Anke Henschke die Mitwirkung der gesamten Stadtgesellschaft: "Wir wollen, dass Weinheim strickt", sagt er mit einem Schmunzeln und mit Blick auf die von "Gain" ins Leben gerufene Aktion "Deutschland strickt".

"Es geht darum, Menschen, die frieren, Wärme zu schenken", führt Anke Henschke den Gedanken aus. Konkrete Hilfe und zugleich ein Symbol, das zeigt, dass man jene nicht vergisst, denen es schlechter geht, die nicht in Wohlstand leben mit Dach über dem Kopf, Elektrizität und fließendem Wasser. Für die Ergebnisse der Weinheimer Handarbeiten steht bei der Familie mittlerweile eine Box vor der Tür ihres Hauses im Brombeerweg 1 in Lützelsachsen. "Da kann man die Sachen jederzeit reinlegen", sagt Anke Henschke.

Sie und ihr Mann arbeiten derweil weiter daran, dass die Spendensammlung und der Containerumbau irgendwann tatsächlich auf dem eigenen Vereinsgelände stattfinden können. Damit das "Mehr tun" Realität werden kann.