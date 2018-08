Eins von "gefühlt" immer mehr Konzerten im Schlosspark: "Pur" traten vor zwei Jahren vor etwa 8000 Zuschauern in Weinheim auf. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Warum sollte es nicht möglich sein, in der Weststadt Alternativen zu der von vielen Kernstadt-Bewohnern ungeliebten Häufung von Konzerten im Schlosshof und Schlosspark zu finden? Unter diesem Aspekt fand sich kürzlich auf Einladung des CDU-Ortsverbandes eine überschaubare Anzahl von Vertretern des rund 40 Mitglieder zählenden "Bürgervereins Weststadt" und des Ortsverbandes der Christdemokraten zum "Bürgerstammtisch" in der Woinemer Hausbrauerei ein.

Einig war man sich darüber, dass man keine regelmäßigen Großkonzerte im bevölkerungsreichsten Stadtteil wolle, wie sie dieses Jahr am Waidsee mit Zehntausenden von Besuchern bei den Auftritten von Cro, den Fantastischen Vier und Dieter Thomas Kuhn stattfanden. Stattdessen solle geprüft werden, ob es nicht Plätze gibt, die für bis zu 1000 Besucher geeignet wären. Vielleicht könne man solche auch neu schaffen.

Rolf Schmidlin als einer der Sprecher des CDU-Ortsverbandes und der stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins, Günter Pröhl, verwiesen in diesem Zusammenhang auf das kürzlich stattgefundene Konzert mit der ehemaligen Beat-Club-Kultmoderatorin Uschi Nerke und den "Flower Power Men" Rainer Schindler und Adax Dörsam. Annähernd 500 Menschen hatten Ende Juli im Kleinen Schlosshof als "überschaubarer Kulisse" in der Beat-Club-Nostalgie der 1965 erstmals ausgestrahlten Fernsehsendung geschwelgt.

"So etwas müsste auch in der Weststadt möglich sein", war man sich einig. Dies würde zugleich die Schlosspark-Anwohner von im Sommer "gefühlt" immer mehr Veranstaltungen und den damit verbundenen Lärm-, Park- und Verkehrsproblemen entlasten.

Das Interesse am Bürgerstammtisch der CDU in der Hausbrauerei war überschaubar. Foto: Kreutzer

Seit gut zwei Jahren hat der CDU- Ortsverband die Thematik "auf dem Schirm" und bei der Verwaltung etliche Anstöße unternommen, sich mit der Problematik intensiver zu befassen. Was in Ansätzen auch geschah. "Allerdings mit einem für die Initiatoren unbefriedigenden Ergebnis", wie Schmidlin mit Bedauern feststellte. Auf der anderen Seite kehren die "großen Festival-Konzerte" 2019 wieder in den Schlosspark zurück. Schmidlin: "Weil sich unter anderem die Bodenbeschaffenheit am Waidsee-Ufer für die schwere Konzertbühne als nicht tragfähig erwies".

Ob man möglicherweise nur auf den Schlosspark fixiert sei, "weil die Konzertagentur dies will?", kam daraufhin eine von vielen weiteren provokanten Fragen an diesem Abend. Von dem Willen zu mehr Flexibilität sei auf Seiten der Verwaltung nur wenig zu spüren, kritisierten Schmidlin und Pröhl.

Als Vorbedingung für weitere Überlegungen müsse man sich vor allem ernsthafte Gedanken über ein schlüssiges Kulturkonzept machen, eine Findungskommission bilden und auf mögliche Kooperationspartner bauen, lauteten die wichtigsten Forderungen. Das Motto "Hawwe ma net, wolle ma net, brauche ma net" (Schmidlin) dürfe nicht länger gelten.

Namhafte Kooperationspartner und Sponsoren wie die Unternehmensgruppe Freudenberg und der Lions Club Weinheim hätten bereits ihre Bereitschaft zu finanzieller und ideeller Unterstützung signalisiert, erklärte Pröhl. Die Weststadt benötige in erster Linie ein Kulturprogramm, welches die Bedürfnisse der Menschen "im mittleren Lebens- und Seniorenbereich abdeckt". Derartige Programmangebote seien durchaus auch am Waidsee und an anderen Plätzen der Weststadt möglich.

Es gelte nicht, "das Rad neu zu erfinden", betonte Schmidlin. In einem ersten Schritt genüge es bereits, gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung all diejenigen an einen Tisch zu holen, die Veranstaltungen im Schlosshof und Schlosspark planen und bei dieser Gelegenheit mögliche Alternativen offenzulegen.

Hoffnung darauf, dass sich in dieser Angelegenheit "schon bald etwas zum Positiven hin ändert" setzen der CDU- Ortsverband und der Bürgerverein auf OB-Wahlsieger Manuel Just und den Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner. Dieser hat bis zum Amtsantritt von Just, der sich bei einer von Kandidatin Fridi Miller angekündigten Klage noch bis zum 1. Juli 2019 verzögern könnte, kommissarisch die Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters inne.