Weinheim-Lützelsachsen. (pri/pol/rl) Zu einem Kellerbrand in einem Zweifamilienhaus in der Sommergasse kam es am Samstagvormittag. Laut Polizeibericht brach das Feuer kurz nach 9 Uhr aus.

Der Hauseigentümer konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen, seine Ehefrau jedoch musste vor den Flammen und der starken Rauchentwicklung auf den Balkon in den zweiten Stock flüchten. Hier wurde sie von der Feuerwehr per Drehleiter gerettet. Die Feuerwehr hatte in der Zwischenzeit mit der Brandbekämpfung im Keller begonnen. Die beiden Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Vermisst wurde noch ein Mischlingshund, der sich im ersten Stock aufhalten sollte. Nach etwa 45 Minuten hatte ihn die Feuerwehr gefunden und aus dem Haus getragen. In der Zwischenzeit hatte die Feuerwehr eine Sauerstoffflasche und eine sogenannte "PetOxygen"-Maske bereitgelegt, mit der die Folgen von Rauchvergiftungen bei Tieren behandelt werden können.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt hatten sich um den Hund gekümmert und die Tierrettung Rhein-Neckar und einen Tierarzt verständigt. Ein Wellensittich der sich ebenfalls im Haus befand überlebte den Brand nicht.

Das Feuer war nach etwa einer halben Stunde gelöscht. Das Haus ist durch die starke Verrußung vorerst unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.