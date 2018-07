Weinheim. (pol/mün) Ein brennender Fernseher war der Ausgangspunkt eines Hausbrand in Weinheim am späten Donnerstagabend. Kurz vor 22.30 Uhr war das Feuer in dem Reihenendhaus im Salzlachweg entdeckt worden, berichtet die Polizei.

Das Feuer breitete sich rasch auf das ganze Haus aus, ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude konnte durch die Feuerwehr jedoch verhindert werden. Die zwei Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben glücklicherweise unverletzt. Sie werden vorerst bei der Tochter der Wohnungsinhaberin unterkommen.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Die Ursache für den brenndenden Fernseher ist noch unklar.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war mit 31 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.