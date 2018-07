Dauergäste im "Beat Club" während der vergangenen fünf Jahre: Die Sixties-Coverband "The Barons" traten zuletzt im vergangenen Jahr in der Zweiburgenstadt auf. Auch für das kommende Frühjahr hat sich die Gruppe wieder angekündigt. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Am 28. September 2012 dröhnten die ersten Beats des gemeinnützigen Kulturvereins "Beat Club Weinheim" durch den Gewölbekeller der Villa Titiania in der Birkenauer Talstraße. Bereits zuvor hatten an gleicher Stelle der "Kleinkunstbühne Villa" unter anderem lokale Musikgrößen wie der Odenwälder Shantychor oder Pe Werner ihre ersten öffentlichen Auftritte.

"Nach mehrjährigem Dornröschenschlaf der Villa verlieh der Beat Club der im Weinheimer Norden gelegenen Einrichtung ab diesem Zeitpunkt neuen kulturellen Glanz", sagt der Vorsitzende Rolf Schmidlin. Der Name "Beat Club" erinnert an die gleichnamige Fernsehsendung von Radio Bremen aus den 1960er Jahren, mit der Regisseur Mike Leckebuch und Moderatoren wie Gerhard Augustin, Manfred Sexauer und Uschi Nerke die Jugendlichen vor dem Fernsehschirm versammelten.

Ob dank der Auftritte von Live-Bands wie der "Monks" oder dem Auflegen angesagter Platten und Scheiben "aus der Konserve": Für viele Fans aus der Region gilt die Villa Titiania seitdem als der Tanztreff schlechthin und als Reminiszenz an die legendäre Beat- und Popmusik aus den "Roaring Sixties", "Swingin’ Seventies" und "Golden Eighties".

Am Freitag, 29. September, startet der Beat Club an seinem fünften Geburtstag nun bereits in seine sechste Veranstaltungssaison. Disc-Jockey "DJ Rockin’ Rolf" macht - wie schon bei der Premiere vor fünf Jahren - den Opener und legt die "besten Hits aller Zeiten" von den 1960er bis 1980er Jahren auf. Einlass bei freiem Eintritt ist um 19.30 Uhr, um 20.30 Uhr geht dann die Post ab.

Am 6. Oktober macht "DJ Gottes" musikalisch dort weiter, wo "Rockin’ Rolf" aufhört und legt seine musikalischen Meilensteine vom Ende der 1980er Jahre bis in die Neuzeit auf. Pop, Rock und Soul sind die Themen und Merkmale seiner "Snap-It Dance Night", die bei kostenlosem Eintritt um 21 Uhr startet.

"Aber auch viel Neues ist nach den ersten fünf Jahren beim Beat Club angesagt", sagt Schmidlin. So steht ab Oktober an jedem ersten Samstag eines Kalendermonats "Salsa & More" auf dem Programm. Erstmals am 7. Oktober lädt der in der Salsa Szene bekannte "DJ Don Calvo" zur Salsa Party mit Workshop ein. Dabei können Neulinge die erforderlichen Tanzschritte von Salsa und Bachata über Merengue bis Kizomba erlernen. Kosten pro Abend: sieben Euro (Abendkasse). "Beat Club"-Mitglieder zahlen fünf Euro.

Bekannte und unbekannte Bands konnten für Live-Auftritte gewonnen werden. "Willy & The Poorboys" geben als "Creedence Clearwater Revival"-Cover-Band am 27. Oktober, um 21 Uhr, ebenso ihre Visitenkarte im Keller der Villa ab wie "The Barons" (am 2. März 2018) mit ihrer Sixties-Show. "Human Five" (am 24. November 2017) und die "Jailhouse Gang" (am 19. Januar 2018) stehen für die Formationen, die erstmals in der Villa Titiania gastieren.

Drei Termine haben "Doc Weis" alias Dr. Johannes Peter Weis und sein Team für sogenannte "Session Abenden" reserviert. Schmidlin: "Bei jeder Session erhält jeweils eine Nachwuchsband die Gelegenheit, sich dem Publikum vorzustellen."

Ein wichtiges Thema bleiben die Vortragsabende. Der Geschichte des Beats und wie dieser nach Weinheim kam, widmet sich der langjährige Wirtschaftsförderer der Stadt, Manfred Müller-Jehle am Donnerstag, 19. Oktober, 20 Uhr. Veranstaltungsort ist hier die "Kutscherstube" in der Woinemer Hausbrauerei. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, stellt Matthias Holtmann, Moderator der SWR1-Reihe "Pop und Poesie In Concert", sein Buch "Porsche, Pop und Parkinson" vor. Eintritt acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro.

Fazit von Rolf Schmidlin: "Der Beat Club als Weinheimer Kulturverein sorgt auch weiterhin für ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm. Ein Grund mehr, die ehrenamtliche Arbeit seiner Aktiven durch Besuche der Veranstaltungen zu unterstützen."

Info: Karten für Live-Acts und Beat-Club-Specials sind in der Copythek Weinheim, Hauptstraße 52, erhältlich. Weitere Infos und das komplette Programm gibt es unter www.beatclub-weinheim.de