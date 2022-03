Hannelore Schröder hat die Geschicke des Bauernmarktvereins an die nächste Generation übergeben. Mit dem Dürreplatz hat sie sich arrangiert. Foto: Dorn

Von Julian Baum

Weinheim. Seit mehr als eineinhalb Jahren ist es nun Usus, dass die Beschicker des Bauernmarkts ihre Stände auf dem Dürreplatz aufbauen. Zwischen frischem Obst und Gemüse, Käse und Wurst, Honig und Flechtkörben staut sich das muntere Markttreiben. Die Luft ist am Samstagmorgen schneidend kalt, die Sonne aber scheint. Neun Marktbeschicker sind da, darunter Oliver Kalb, der gleich am Eingang Flechtkörbe ausstellt. Er kommt seit gut zwei Jahren einmal im Monat auf den Markt, ursprünglich stammt er aus der Pfalz. "Ich kann gut ranfahren und habe viel Platz", schätzt er die Lage ein.

Erst im vergangenen Herbst hat der Bauernmarktverein die eigenen Geschicke in die Hände einer neuen Generation gelegt. Laura Schäffner vom Landkostladen in Büchenau bei Bruchsal ist Zweite Vorsitzende geworden. Corona bleibt bei allen Neuheiten jedoch das Dauerthema. Abstände wahren, Masken aufziehen – überwiegend sei das kein Problem, und die Besucher täten ihr Bestes, um an der Einhaltung der Maßnahmen mitzuwirken, betonen die Marktbeschicker.

Das große Ziel des neuen Vorstands bestand ursprünglich darin, sobald wie möglich wieder Events zu veranstalten. Das müsse vorerst warten, sagt Schäffner. Die Lage sei noch zu unsicher, man hoffe auf baldige Lockerungen. Ein kleiner Trost sei, dass sich die Besuchszahlen im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie kaum verändert haben.

Solange die Abstandsgebote gelten, sei auch nicht an einen Wechsel des Markts an den alten Standort auf dem Marktplatz zu denken. "Wir haben uns mit dem Dürreplatz arrangiert", sagt auch Hannelore Schröder, die viele Jahre Vorsitzende des Bauernmarktvereins gewesen ist. Während der Pandemie ist den Gastronomen auf dem Marktplatz mehr Platz eingeräumt worden. Das verstehe sie auch. Weil auch der Markt seinerseits mehr Platz benötigt hat, ist er auf den Dürreplatz vor die Weinheim-Galerie gewandert.

Ein Hin und Her zwischen den beiden Plätzen kann sich Schröder nicht vorstellen: "Wir wollen nicht ständig wechseln", sagt sie. Es brauche einen standhaften Markt, und die Lage am Dürreplatz habe durchaus ihre Vorteile. Diese liegen zum einen in der Beschaffenheit des weitläufigen Platzes, zum anderen aber auch in der einfacheren Zufahrt. Für die Kunden ist der Platz vor dem Einkaufszentrum besser erreichbar. Dabei kämen die Besucher aus allen Teilen der Stadt.

Alte Metzgerkunst an neuem Standort: Metzgermeister und Altstadtrat Heinrich Pflästerer (l.) macht auf dem Bauernmarkt zufriedenstellende Umsätze. Foto: Dorn

Seit dem Corona-Jahr 2020 bietet auch Metzgermeister Heinrich Pflästerer seine Ware auf dem Bauernmarkt an. Events, die er sonst beliefert hat, sind ausgefallen, mit dem Umsatz auf dem Markt ist er zufrieden. Die Frage nach dem "rechten" Platz für den Bauernmarkt hat für den ehemaligen CDU-Stadtrat zwei Seiten. Einerseits habe man am Dürreplatz mehr Platz, andererseits profitierten Gastronomen und Marktbeschicker am alten Standort voneinander.

Manche kämen zum Frühstücken und kauften auf dem Rückweg ein, andere steuern den Markt an, gönnen sich dann aber noch eine Tasse Kaffee. Und was sagen die Kunden? Ingrid aus Bensheim ist zufällig vorbeigekommen, sagt sie der RNZ: "Ich bin begeistert, es gibt eine tolle Auswahl." Um den bereits erstandenen Kochkäse zu ergänzen, reiht sie sich ein in die Schlange vor dem Verkaufsstand der Bäckerei Brehm aus Birkenau – denn zum Kochkäse gehöre freilich ein Brot. "Und vielleicht noch ein Wein – aber danach muss ich noch schauen."

Selina ist mit Mann und Kind auf dem Markt. Die junge Mutter kommt aus Weinheim und ist überzeugte Marktkundin, wegen der regionalen Anbieter und der "guten Qualität". Das Flair des Markts gefalle ihr, und sie wolle ihren Teil dazu beitragen, dass das Angebot weiter besteht. Der Vergleich zwischen Markt- und Dürreplatz fällt ihr nicht schwer: Der Marktplatz habe Charme, aber auf dem Dürreplatz sei mehr Platz, und: "Es wäre schön, wenn hier mehr Leben einzieht." Der Spielplatz biete Möglichkeiten für einen kleinen Ausflug. So ein Markt sei ja ein Treffpunkt. Ideen hätte sie schon: "Vielleicht findet sich ja ein Kaffeestand."