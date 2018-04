Weinheim. (pol/rl) Jede Rettung kam zu spät: Bei dem Arbeitsunfall mit einem Baukran auf einer Baustelle in Weinheim am Dienstagnachmittag hatte ein 48-jähriger Bauarbeiter lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Arbeiter erlag noch am Dienstagabend in der Klinik seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen waren gegen 15 Uhr beim Anheben mit dem Kran mehrere Verschalungselemente aus Tragschlaufe gerutscht und waren herabgefallen. Dabei hatten sie den 48-jährigen Arbeiter und getroffen und tödlich verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Unfallursache dauern an.

Update: 4. April 2018, 14.10 Uhr